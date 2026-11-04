Na sladké nás moc neužije, tak dělám na Martina tyto bramborové bochánky se slaninou – k pivu i vínu je to naprostá pecka

Znáte to, když se venku ochladí, člověk přijde domů a dostane chuť na něco teplého, sytého a poctivého? Právě tehdy přijdou vhod kynuté bramborové bochánky se slaninou. Z trouby se line vůně opečené cibule, uzené slaniny a majoránky, na povrchu se tvoří zlatavá kůrka a uvnitř zůstává těsto měkké, vláčné a plné chuti. Stačí je rozlomit ještě vlažné a hned je jasné, že u jednoho kousku možná nezůstane.
Tyto bochánky mají své místo také v historii polské Lublinské oblasti, kde se jim říkalo powałki. Pekly se před svátkem Všech svatých a Památkou zesnulých a rozdávaly se chudým a žebrákům, kteří se měli za zemřelé modlit. Podle tehdejších lidových představ se duše zemřelých v tomto období vracely do svých domovů. S pečením se proto pojila i pověra, že se v den svátku nemá rozdělávat oheň v peci, kde by se mohly zdržovat duše předků. Bochánky se připravovaly předem, aby se tato tradice dodržela.
Základem receptu jsou obyčejné vařené brambory, které dokážou kynuté těsto příjemně zvláčnit. Nejlépe se pracuje s bramborami uvařenými předem a dobře vychladlými, takže můžete využít i zbytky od oběda. Slanina dodá bochánkům kouřovou vůni a tuk, cibule přidá jemnou nasládlost a majoránka s kmínem chuť připomínající domácí chléb. Těsto proto nemusí být výrazně kořeněné, aby mělo charakter.
Bochánky podávejte ještě mírně teplé, samotné nebo s hrnkem horké polévky. Na svačinu se hodí i studené a můžete je přibalit na cestu. Pokud máte raději výraznější chuť, zvolte slaninu s vyšším podílem masa a cibuli nechte na pánvi lehce zezlátnout. Část slaniny lze nahradit škvarky, které dodají pečivu rustikálnější charakter, případně můžete přidat trochu čerstvé pažitky. Právě takové pečivo se hodí na dny, kdy máte chuť na něco domácího a sytého, co voní už dlouho předtím, než položíte plech na stůl.
Brambory uvařte nejlépe den předem a nechte je úplně vychladnout. Poté je nastrouhejte najemno nebo prolisujte, aby v těstě nezůstaly velké kusy.
Do malé misky rozdrobte droždí, přidejte cukr, vlažné mléko a 1 lžíci mouky. Promíchejte a nechte přibližně 10 minut stát, dokud se na povrchu nezačnou tvořit bublinky.
Slaninu nakrájejte na malé kostičky a cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno. Slaninu opečte na pánvi, aby pustila tuk a lehce zezlátnula. Přidejte cibuli a společně opékejte, dokud nezměkne a nezačne vonět, potom směs nechte zchladnout.
Do větší mísy vložte prolisované brambory, mouku, vejce, vzešlý kvásek a vychladlou směs slaniny s cibulí. Přidejte sůl, majoránku a drcený kmín. Vše důkladně propracujte v měkké těsto. Pokud se příliš lepí, přisypte malé množství mouky.
Těsto rozdělte na 8 přibližně stejně velkých dílů a vytvarujte kulaté bochánky. Položte je na plech vyložený pečicím papírem a mírně je zploštěte. Na povrchu každého bochánku můžete ostrým nožem naznačit mělkou mřížku.
Bochánky přikryjte čistou utěrkou a nechte přibližně 25 minut kynout na teplém místě. Mezitím předehřejte troubu na 180 °C. Vykynuté bochánky vložte do trouby a pečte přibližně 25 minut, dokud nebudou na povrchu zlatavé.
Upečené bochánky přesuňte na kovovou mřížku a nechte chvíli zchladnout. Nejlépe chutnají ještě mírně teplé, kdy je střídka měkká a vůně slaniny s cibulí nejvýraznější. Podávejte je samotné nebo jako přílohu k polévce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová