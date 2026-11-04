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Na sladké nás moc neužije, tak dělám na Martina tyto bramborové bochánky se slaninou – k pivu i vínu je to naprostá pecka

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Upečte si domácí bochánky, které se hodí k polévce i jako vydatná svačina. Vařené brambory, kynuté těsto a kousky slaniny jim dodávají vláčnost, sytost a poctivou domácí chuť.
Na sladké nás moc neužije, tak dělám na Martina tyto bramborové bochánky se slaninou – k pivu i vínu je to naprostá pecka

Na sladké nás moc neužije, tak dělám na Martina tyto bramborové bochánky se slaninou – k pivu i vínu je to naprostá pecka

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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