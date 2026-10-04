Na sítích koluje trik s listem na značce auta. Kamerové systémy ho ale dávno překonaly, jako bonus dostanete pokutu 10 000 Kč

Recept vypadá směšně jednoduše: silonový vlasec, list ze stromu, pár sekund práce. Jeden konec vlákna se uváže k registrační značce, druhý ke stěrači. List přikryje část čísel, a jakmile se blíží kontrola, stačí prý škubnout stěračem a důkaz zmizí. Klip s tímto návodem nasbíral podle CNN Prima NEWS miliony zhlédnutí. Jenže celý fígl stojí na předpokladu, že kamera pořídí jediný snímek a vzdá to. Pražská Technická správa komunikací i zákon o silničním provozu ukazují, proč tahle úvaha selhává na celé čáře.
Jak funguje trik s listem na vlasci a proč spoléhá na zastaralou představu o kamerách
Princip vychází z dob, kdy parkovací kontrolu prováděl člověk s blokem v ruce. Stačilo zakrýt jedno písmeno, a strážník neměl jak vozidlo jednoznačně identifikovat. Virální video tuto logiku přenáší do éry automatického rozpoznávání značek, aniž by reflektovalo, jak moc se technologie posunula.
Praha spustila novou generaci monitorovacích vozidel v rámci zón placeného stání už v dubnu 2016. Dnes po městě jezdí šestnáct speciálně vybavených aut se skenery, které pracují šestnáct hodin denně. Podle TSK tyto vozy denně prověří více než 300 tisíc automobilů. Systém nepořizuje jeden záběr a nejede dál. Monitorovací vůz projede stejnou ulici opakovaně, porovnává záznamy s databází parkovacích oprávnění a podezřelé případy předává městské policii.
Klíčový detail: pokud skener zachytí jen část registrační značky, kombinuje zbylá písmena s barvou karoserie a typem vozu. Z těchto údajů dokáže podle vyjádření TSK chybějící fragment doplnit. List přilepený vlascem tedy nezpůsobí, že auto „zmizí“ ze systému. Spíš naopak, vozidlo s částečně zakrytou tabulkou vyvolá zvýšenou pozornost operátora.
Dvě různé pokuty za jeden list: proč záleží, jestli auto stojí, nebo jede
Mediální výstupy často slévají sankce do jedné částky, což mate. Ve skutečnosti existují dva odlišné režimy postihu a rozdíl mezi nimi je zásadní.
- Parkování se zakrytou značkou spadá pod porušení pravidel zón placeného stání. Podle ČT24 se pokuta pohybuje v rozmezí 2 000 až 5 000 Kč.
- Jízda se zakrytou nebo nečitelnou tabulkou se kvalifikuje podle § 125c odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 361/2000 Sb. Sazba činí 4 000 až 10 000 Kč a k tomu přibývá zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.
Ten druhý scénář proměňuje „levný hack“ v existenční problém. Řidič, který projede městem s listem na značce, riskuje ztrátu řidičského oprávnění na rok a půl. Advokát Jan Černý v rozhovoru pro CNN Prima NEWS navíc upozornil, že obhajoba ve stylu „ten list mi tam dal někdo jiný“ obstojí jen stěží, povinností řidiče je vyjet do provozu se zřetelně čitelnou registrační značkou.
Automatické čtení značek nekončí u parkovacích zón: policie má vlastní arzenál
Představa, že kamerový dohled se omezuje na pražské parkovací zóny, zavádí. Policie ČR disponuje mobilními systémy LOOK a Ramer 10 C, nasazenými u všech krajských ředitelství. Tato zařízení automaticky čtou registrační značky projíždějících vozidel a porovnávají je s evidencí hledaných, odcizených či nezaplacených aut.
Záznamy z pražského monitoringu navíc podléhají přísné retenční logice: data bez podezření na přestupek se mažou po sedmi dnech, podezřelé záznamy putují městské policii a nepotvrzené případy se likvidují jednou denně. Systém tedy pracuje rychle, ale zároveň systematicky, a právě ta systematičnost je pro „jednorázový trik“ s listem fatální.
Co říká zahraniční zkušenost: ani v Polsku fígly neprocházejí
Čeští řidiči občas argumentují tím, že jinde se podobné věci tolerují. Polská policie ovšem dokumentuje opak. V roce 2023 řešili mazovští policisté případ ohnuté tabulky, viník zaplatil 500 zlotých (zhruba 3 000 Kč) a inkasoval osm trestných bodů. O tři roky později, v březnu 2026, skončil motocyklista z Podkarpatského vojvodství s pokutou 3 000 zlotých (přibližně 18 000 Kč) za elektronicky otočný rámeček, který měl tabulku při průjezdu radarem skrýt.
Igor Sirota, citovaný v reportáži CNN Prima NEWS, varuje, že v některých zemích může následovat okamžité zadržení řidičského průkazu nebo sejmutí registračních tabulek přímo na místě. Konkrétní postup závisí na místním právu, společný jmenovatel je ale jasný: manipulace se značkou patří všude mezi přísně stíhané prohřešky.
Co dělat, když vám značku zakryje nebo poškodí někdo cizí
Pokud řidič objeví na svém vozidle cokoli, co zhoršuje čitelnost registrační tabulky, měl by překrytí odstranit ještě před nastartováním motoru a stav pro jistotu vyfotit. V případě, že značka chybí, je poškozená nebo odcizená, Ministerstvo dopravy požaduje neprodlené oznámení na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Při krádeži je nutné kontaktovat i Policii ČR, odcizená tabulka se totiž může objevit na jiném vozidle a původní majitel by se ocitl v nepříjemném důkazním kolotoči.
Virální video s listem na vlasci těží z iluze jednoduchosti: pár korun za vlasec, spadlý list ze stromu, hotovo. Pražský monitoring ovšem pracuje s opakovaným snímáním, křížovým ověřováním databází a doplňováním neúplných dat z obrazu vozidla, a tento systém běží v různých obměnách už od roku 2016. Pokuta až 10 000 Kč a zákaz řízení na rok a půl dělají z „geniálního triku“ jednu z nejdražších dekorací, jakou si řidič může na auto pověsit.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková