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Na semaforech se začal objevovat červený kříž. Většina řidičů je zmatených, vůbec netuší, co znamená

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Na první pohled připomíná zákaz, ve skutečnosti ale řidiče pouze informuje. Červený kříž, který můžete zahlédnout na některých francouzských semaforech, mate i zkušené motoristy. Proč tam je, komu je určený a kdy vám může při jízdě výrazně pomoci?
Na semaforech se začal objevovat červený kříž. Většina řidičů je zmatených, vůbec netuší, co znamená

Na semaforech se začal objevovat červený kříž. Většina řidičů je zmatených, vůbec netuší, co znamená

Zdroj: vygenerováno pomocí AI: OpenAI, ChatGPT, redakce, podle vzoru z Auto Świat
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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