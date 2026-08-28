Na semaforech se začal objevovat červený kříž. Většina řidičů je zmatených, vůbec netuší, co znamená

Poučte se dříve, než vás na cestě něco překvapí
Jestli jste nebyli letos na dovolené autem ve Francii, možná jste se s ním ještě nesetkali, a pokud ano, je dost pravděpodobné, že jste si v první chvíli nebyli jistí, co vlastně znamená.
Na některých semaforech ve Francii se totiž vedle klasických světel objevuje ještě výrazný červený kříž ve tvaru znaménka plus. Pro řidiče, který ho vidí poprvé, může působit jako další zákazový signál. Jenže právě v tom je háček. Tento symbol totiž není povelem pro řidiče, kteří se na něj dívají. A je dost možné, že se tato novinka rozšíří i v jiných zemích. Připravte se, ať nejste zaskočení.
Ve skutečnosti jde o poměrně chytrý systém, který má řidičům poskytnout informaci o situaci v protisměru. Francouzské předpisy ho označují jako takzvaný řecký kříž, francouzsky croix grecque. Nejde přitom o žádnou úplně novou módní vychytávku ani o signál, který by měl měnit klasická pravidla provozu. Jeho smyslem je pouze zopakovat zezadu červené světlo semaforu, který je otočený opačným směrem.
Červená, která neznamená „zastav“
Právě tady může vzniknout největší zmatek. Řidič přijede ke křižovatce, na jeho semaforu svítí zelená a najednou si všimne červeného kříže. Co si má pomyslet? Červená je přece odjakživa spojována se zákazem jízdy. Jenže v tomto případě by automatická reakce na červenou mohla být zbytečná.
Červený kříž totiž není další světlo vašeho semaforu. Neříká vám, že máte zastavit, ani vám nedává pokyn k jízdě.
Pouze ukazuje, že na semaforu otočeném směrem k protijedoucím vozidlům právě svítí červená. Francouzská legislativa přímo uvádí, že jde o zadní opakování samotného červeného světla, které umožňuje účastníkům provozu, pro něž není daný semafor určený, zjistit jeho stav.
Jinými slovy, červený kříž je vlastně informace o tom, co se děje na druhé straně křižovatky. A právě tato informace může být v určitých situacích velmi užitečná.
Paříž, Francie, městský provoz | Zdroj: Nicolas Vignot / Shutterstock Největší smysl má při odbočování vlevo
Nejlépe jeho význam pochopíte při odbočování vlevo. Představte si klasickou křižovatku, na které máte zelenou, ale chcete přejet přes protisměrný jízdní pruh. Musíte samozřejmě počkat, až vám to provoz dovolí. Protijedoucí automobily mohou přitom stále projíždět a vy nemáte dostatek prostoru k bezpečnému odbočení.
Pak se ale situace změní. Protisměrný semafor dostane červenou, zatímco vám ještě několik okamžiků zůstává zelená. Právě v tomto okamžiku se zezadu protisměrného semaforu rozsvítí červený kříž. Vy tak dostáváte nenápadnou, ale velmi užitečnou informaci: auta jedoucí proti vám právě dostala červenou.
Nemusíte samozřejmě okamžitě šlápnout na plyn a bez rozmyslu projet křižovatkou. Stále platí povinnost sledovat celou dopravní situaci, chodce, cyklisty i případné další účastníky provozu. Kříž vám pouze pomáhá lépe se zorientovat v tom, jaká fáze právě probíhá. Podle původního vysvětlení
Techbyte může v některých případech vzniknout krátké časové okno, během něhož může řidič bezpečně dokončit odbočení vlevo. Řidič se ale nesmí nechat zmást
A právě tady je potřeba zdůraznit jednu věc, která může být pro zahraniční řidiče zásadní. Červený kříž vám nedává žádné nové právo k jízdě. Pokud máte na svém semaforu červenou, musíte stát. Ani rozsvícený kříž na protějším zařízení vás z tohoto pravidla nevyvazuje.
Stejně tak neplatí, že jakmile se kříž rozsvítí, můžete automaticky odbočit vlevo. Vaše zelená sice znamená, že můžete pokračovat podle pravidel provozu, ale pořád musíte respektovat ostatní účastníky a konkrétní situaci na křižovatce.
Kříž pouze prozrazuje stav opačně orientovaného semaforu. Je tedy spíš informační pomůckou než samostatným dopravním signálem.
To je také důvod, proč může symbol působit na první pohled tak matoucím dojmem. Červený symbol ve tvaru kříže si většina lidí přirozeně spojí s nebezpečím, zákazem nebo nutností zastavit. Francouzské řešení však pracuje s trochu jinou logikou. Řidiči vlastně umožňuje „vidět“ stav semaforu, který je natočený opačným směrem.
Není to nový symbol platný všude
Pozor také na jednu důležitou věc. Zprávy o červeném kříži mohou znít, jako by se tento symbol právě začal zavádět na evropských silnicích nebo měl brzy nahradit klasická světla. Tak tomu není. Jde o francouzské řešení, které se používá na některých křižovatkách. Francouzské předpisy jeho použití výslovně upravují a dovolují, aby bylo červené světlo na zadní straně semaforu viditelné právě v podobě řeckého kříže. Pro českého řidiče, který se s ním setká například během dovolené ve Francii, může jít o velmi nezvyklý pohled. Klasická světelná signalizace je totiž orientovaná tak, aby ji viděli především ti, kterým je určena. Tady se však část informace záměrně dostává i k řidičům stojícím na druhé straně. Právě proto může člověk, který francouzské silnice nezná, chvíli přemýšlet, zda se před ním neobjevilo nějaké nové pravidlo.
Proč vůbec něco takového potřebujeme?
Na první pohled může červený kříž působit jako zbytečnost. Vždyť řidič přece vidí svůj semafor a podle něj se řídí. Jenže v hustém městském provozu může být informace o protisměru překvapivě cenná. Především při odbočování vlevo řidič často potřebuje vědět nejen to, jaký signál svítí jemu, ale také jestli ještě může očekávat auta jedoucí z opačného směru.
Systém tak může zjednodušit orientaci v poměrně složité světelné fázi. Řidič nemusí hádat, jestli už protisměr dostal červenou. Červený kříž mu tuto skutečnost jednoduše vizuálně potvrdí. Přitom se nemění význam jeho vlastního semaforu ani pravidla, která musí dodržovat.
Francouzské řešení tak ukazuje, že dopravní signalizace nemusí řidiči poskytovat pouze příkaz „jeď“, „stůj“ nebo „čekej“. Někdy může být užitečné dát mu také doplňující informaci o tom, co se právě odehrává mimo jeho přímé zorné pole.
Pokud se tato novinka osvědčí a rozšíří se do dalších evropských zemí, budete krok napřed a nové označení vás na cestách nezaskočí.
Zdroje článku:
techbyte.sk, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková