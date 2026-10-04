Na radu falešného poradce si pustili cizího člověka do počítače. Dva senioři pak dohromady přišli o víc než 400 tisíc

Případ z Rakovnicka se stal v červnu 2023 a jeho oběťmi jsou sedmašedesátiletá žena a devětašedesátiletý muž. Po registraci na webu z reklamy se jim ozval člověk, který se představil jako investiční poradce. Podle Policie ČR šlo o neznámého pachatele, který odborníka jen hrál. Oba přesvědčil, aby si nainstalovali program pro vzdálený přístup, a každý z nich pak přišel o víc než 200 tisíc korun.
Pět kroků, po kterých peníze odcházejí na cizí účty
Policie schéma popsala v tiskové zprávě ze 6. června 2023. Na začátku stojí profesionálně vyhlížející nabídka investic, která často nese jméno skutečné firmy nebo známé osobnosti. Kdo vyplní registrační formulář, tomu brzy zavolá „poradce“, případně napíše přes WhatsApp. Ve třetím kroku oběť přesvědčí, že vzdálený přístup k počítači patří při investování k běžnému postupu, a ta si nainstaluje software pro vzdálenou správu nebo sdílení obrazovky.
Potom přijde pokyn přihlásit se do internetového bankovnictví. S otevřeným vzdáleným přístupem pachatel sleduje všechno, co se na obrazovce děje, a v některých případech počítač přímo ovládá. Nakonec sám zadá převody na účty třetích osob, nebo oběti s jejich provedením „pomůže“. Peníze pak mohou pokračovat do zahraničí nebo do kryptoměnových peněženek.
Jakou aplikaci pachatel v rakovnickém případě použil, policie ve zprávě neuvedla. Česká národní banka u obdobného schématu výslovně jmenuje AnyDesk a TeamViewer. Oba programy jsou legitimní nástroje pro vzdálenou správu a podvodníci je zneužívají. Připojení k nim probíhá pomocí identifikačních údajů a při některých nastaveních lze spojení navázat i bez toho, aby ho uživatel aktivně potvrdil.
Jak poradce s perfektní češtinou umlčí každou pochybnost
O výsledku se rozhoduje už ve chvíli, kdy oběť uvěří, že mluví s profesionálem, tedy ještě před instalací programu. Policie pachatele popisuje jako velmi přesvědčivé lidi s bezchybnou češtinou, kteří mají připravenou odpověď na každou námitku. Hovor se navíc rychle přesouvá z e-mailu na telefon nebo do WhatsAppu, kde je manipulace osobnější.
Tlak působí v reálném čase a opírá se o tři páky. První je spěch ve stylu „akce končí dnes“, druhá autorita („jsem certifikovaný poradce společnosti XY“) a třetí izolace, kdy poradce žádá, aby oběť o investici nikomu neříkala, jinak prý o výhodu přijde.
ČNB upozorňuje, že podvodníci vystupují jménem neexistujících společností nebo si půjčují název skutečných institucí, včetně samotné centrální banky. V českých varováních se objevují falešné reklamy se jmény známých firem a osobností a v poslední době i deepfake videa vytvořená umělou inteligencí. Policie opakovaně připomíná, že mezi skupiny, na které podvodníci s podobnými scénáři míří, patří senioři.
Kyberzločin ve Středočeském kraji vyskočil za rok o 23 procent
Od rakovnického případu uplynuly zhruba tři roky a policie i ČNB stejný způsob podvodu dál označují za aktuální hrozbu. Ve Středočeském kraji policie v roce 2025 evidovala 2 542 skutků kyberkriminality, o 23 % víc než o rok dřív. Celostátně šlo ve stejném roce o 21 137 kybernetických trestných činů, což dělalo 12,4 % veškeré kriminality v Česku, tedy zhruba každý osmý trestný čin.
Objasněnost dosáhla 15,1 %, takže zhruba pět z šesti případů zůstává bez pachatele. Na to, že peníze vrátí vyšetřování, se oběť spoléhat nemůže. Pachatelé často působí ze zahraničí nebo v organizovaných skupinách a peníze posílají přes řetězce účtů a kryptoměnových peněženek, což jejich vysledování i zajištění komplikuje.
Část podezřelých transakcí zachytí banky. MONETA přitom popisuje paradox: někteří klienti bance sami tvrdí, že o podvod nejde, protože jsou v tu chvíli pořád pod vlivem manipulátora. Česká bankovní asociace uvádí, že banky v roce 2026 klientům zachránily miliardy korun, ovšem úplná ochrana neexistuje, hlavně tehdy, když převod autorizuje sám klient.
Některé převody ještě nemusely odejít, pokud oběť zavolá bance hned
Kdo komukoli umožnil připojit se ke svému počítači a zároveň se přihlásil do bankovnictví, má nejdřív ukončit veškerou komunikaci s údajným poradcem, bez vysvětlování a bez „ještě jedné minuty“. Hned potom volá bance, nahlásí podezření na podvod a nechá zablokovat internetové bankovnictví, podle situace i platební karty. Spolu s bankou je dobré projít čekající transakce, protože některé ještě nemusely odejít.
Dalším krokem je odpojit a odinstalovat program pro vzdálený přístup a změnit hesla ke všem účtům, do kterých byla oběť během připojení přihlášená. Měnit je má ideálně z jiného, důvěryhodného zařízení. Zprávy, e-maily, telefonní čísla i údaje o platbách je třeba uschovat, protože poslouží jako podklad pro oznámení na policii. To má přijít co nejdřív, protože s časem klesá šance, že se převody podaří zastavit nebo peníze zajistit.
Varovným signálem je jakýkoli cizí člověk, který chce, abyste si nainstalovali program pro vzdálený přístup a zároveň se přihlásili do bankovnictví. Banka ani policie takový postup při běžném řešení problému nepožadují. Rakovnický případ skončil policejním vyšetřováním a jak dopadl, veřejně známo není.