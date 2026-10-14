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Na radnici Brna-střed se mění vedení. Starostou má být lidovec Chvátal

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Na radnici Brna-střed se rýsuje nová koalice, která bude mít v zastupitelstvu pohodlnou většinu 37 z 45 hlasů. Vítězní lidovci se dohodli na spolupráci se STAN, Zelenými a Žít Brno, ODS s TOP 09 a Piráty s Fakt Brno TU!. Starostou by se měl stát Filip Chvátal z KDU-ČSL.
Na radnici Brna-střed se mění vedení. Starostou má být lidovec Chvátal

Na radnici Brna-střed se mění vedení. Starostou má být lidovec Chvátal

Zdroj: Markéta Katrin Špoková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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