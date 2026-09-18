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Na půdě našel neotevřenou krabici Lega z roku 1999. Sběratel mu za ni nabídl přes 130 000 Kč a ještě se omlouval, že nemůže víc

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Příběh obletěl sběratelská fóra v březnu 2026: majitel domu prohrabával prašnou půdu, odstrčil vánoční ozdoby a staré fotoalba a za nimi narazil na neotevřenou stavebnici z úplně první licencované vlny LEGO Star Wars.
Na půdě našel neotevřenou krabici Lega z roku 1999. Sběratel mu za ni nabídl přes 130 000 Kč a ještě se omlouval, že nemůže víc

Na půdě našel neotevřenou krabici Lega z roku 1999. Sběratel mu za ni nabídl přes 130 000 Kč a ještě se omlouval, že nemůže víc

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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