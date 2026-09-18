Na půdě našel neotevřenou krabici Lega z roku 1999. Sběratel mu za ni nabídl přes 130 000 Kč a ještě se omlouval, že nemůže víc

Krabice si na podkroví odpočívala od doby, kdy George Lucas ještě promítal Skrytou hrozbu v kinech. Během hodin se ozval sběratel s nabídkou v přepočtu přesahující 130 000 Kč a přidal omluvu, že jeho rozpočet víc nedovolí. Co přesně dělá z dvacet šest let staré hračky předmět, za který lidé platí cenu ojetého vozu?
Proč rok 1999 znamená pro LEGO historický zlom
Až do konce devadesátých let stavěla LEGO Group výhradně vlastní příběhové světy. Změnu odstartovala exkluzivní smlouva s Lucas Licensing podepsaná
30. dubna 1998. V únoru 1999 dánská firma představila novou řadu na International Toy Fair v New Yorku a během roku vypustila na trh třináct setů, vůbec první externí licenci v historii společnosti. LEGO samo označuje tenhle okamžik za přelom, po němž se otevřely dveře dalším franšízám od Harryho Pottera po Marvel.
Rozjezd prodejů byl raketový. Už v červnu 1999 hlásila LEGO Systems přes milion prodaných Star Wars stavebnic za pouhé tři měsíce. Výroční zpráva za rok 2000 pak cituje více než 25 milionů expedovaných kusů za první dva roky spolupráce s Lucasfilmem. Právě tahle generační masa dnes živí nostalgickou poptávku: miliony dětí z přelomu tisíciletí vyrostly v dospělé s disponibilním příjmem a touhou po kousíčku vlastního dětství.
Kolik dnes stojí konkrétní sety z první vlny
Třináct setů ročníku 1999 se v současných cenách dramaticky liší. Agregovaná tržní data z
BrickEconomy ukazují jasnou hierarchii:
Set Počet dílků Přibližná hodnota (sealed) 7171 Mos Espa Podrace 896 ~487 USD (~11 700 Kč) 7161 Gungan Sub 379 ~350 USD (~8 400 Kč) 7140 X-Wing Fighter 266 ~266 USD (~6 400 Kč) 7150 TIE Fighter & Y-wing 407 střední stovky USD 7131 Anakin’s Podracer 136 ~142 USD (~3 400 Kč) 7101 Lightsaber Duel 52 nižší trojciferná částka USD
Nejdražší retailový kus první vlny, Mos Espa Podrace s 896 dílky a deseti figurkami, se v zapečetěném stavu pohybuje kolem 12 000 Kč. Silné číslo, ovšem stále v řádu tisíců, nikoliv statisíců. Šesticifernou korunovou hranici u LEGO Star Wars překračují spíše pozdější raritní sety: třeba 10123 Cloud City z roku 2003, jehož hodnota podle BrickEconomy dosahuje přibližně 13 781 GBP, tedy zhruba 420 000 Kč.
Tovární pečeť jako cenový multiplikátor
Klíčový cenotvorný faktor představuje stav krabice.
BrickLink Price Guide rozlišuje tři kategorie (Sealed, Complete a Incomplete) a u prvních Star Wars setů je cenový rozptyl mezi nimi propastný: 7140 X-Wing Fighter: sealed ~266 USD, used 63–84 USD. Rozdíl trojnásobný až čtyřnásobný. 7171 Mos Espa Podrace: sealed ~487 USD, used 149–201 USD. Prémie za neporušenou fólii přesahuje dvojnásobek. 7131 Anakin’s Podracer: sealed ~142 USD, used pouhých 28–36 USD. Tady zapečetěný stav zvedá hodnotu čtyřikrát až pětkrát.
Neporušená tovární pečeť garantuje kupujícímu nedotčený obsah, kompletní sadu figurek a originální návod. U setu z roku 1999, kde každá minifigurka může tvořit třetinu celkové hodnoty, je to zásadní pojistka.
Jak v Česku správně ocenit a prodat půdní nález
Kdo na půdě objeví zaprášenou krabici LEGO, měl by dodržet několik pravidel. Především: neotevírat. Nafotit všech šest stran obalu, pečeti, rohy i katalogové číslo setu. Pak porovnat prodejní historii na BrickLink Price Guide, který eviduje minimum, průměr i maximum realizovaných transakcí za posledních šest měsíců.
V českém prostředí existuje několik cest k prodeji:
Komunita – aktivní československé fórum, kde se sety i součástky obchodují přímo mezi fanoušky. Kostky.org Komerční výkup BrickBros – vykupuje kompletní i nekompletní stavebnice, figurky, návody i krabice. Aukční model Brickport – nabídku posuzuje více ověřených partnerů formou skryté soutěže, což tlačí cenu nahoru. Specializovaný prodejce BrickLabs – zaměřuje se na sběratelské a vyřazené sety, transparentně dokumentuje stav fólie a rohů u drahých zapečetěných kusů.
Zásadní doporučení: nikdy neprodávat na první nabídku. U vzácného zapečetěného kusu stojí za to získat minimálně dvě až tři nezávislé cenové odhady a teprve pak se rozhodnout.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková