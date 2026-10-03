Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Na první pohled romantická klasika zahrady, ve skutečnosti zelený okupant. Zbavit se břečťanu jednou provždy vyžaduje tři kroky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hedera helix dokáže za jedinou sezonu vyšplhat po fasádě do výšky druhého patra a v záhonu pokrýt plochu několika metrů čtverečních.
Na první pohled romantická klasika zahrady, ve skutečnosti zelený okupant. Zbavit se břečťanu jednou provždy vyžaduje tři kroky

Na první pohled romantická klasika zahrady, ve skutečnosti zelený okupant. Zbavit se břečťanu jednou provždy vyžaduje tři kroky

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Zelené papriky na keři nemusí skončit v koši. Zkušení zahrádkáři v září udělají dva kroky a plody se krásně vybarví
Zelené papriky na keři nemusí skončit v koši. Zkušení zahrádkáři v září udělají dva kroky a plody se krásně vybarví
Kdo dá řízek hortenzie do obyčejné zahradní zeminy, může čekat týdny marně. Správný substrát zakořenění urychlí několikanásobně
Kdo dá řízek hortenzie do obyčejné zahradní zeminy, může čekat týdny marně. Správný substrát zakořenění urychlí několikanásobně

Srpen a první polovina září patří k nejlepšímu období pro množení hortenzií polodřevitými řízky. Technika...

Cukr a droždí muškátům nepomůžou, i když to tvrdí půlka internetu. Ke kvetení až do listopadu stačí tři úplně jiné věci
Cukr a droždí muškátům nepomůžou, i když to tvrdí půlka internetu. Ke kvetení až do listopadu stačí tři úplně jiné věci

Pelargonie dokážou zářit květy až do prvních mrazů, a recept na to se vejde do tří prostých kroků, které...

Nechte bazén na slunci a chlor z vody sám zmizí. Pak ji využijete k úklidu i zalévání, i tak ale občas jednáte na vlastní riziko
Nechte bazén na slunci a chlor z vody sám zmizí. Pak ji využijete k úklidu i zalévání, i tak ale občas jednáte na vlastní riziko

Konec srpna, teplota vzduchu přes dvacet stupňů a v bazénu stále tisíce litrů vody, které se zdánlivě hodí...

Rozdrcené skořápky v září nahradí chemické hnojivo i jed na slimáky. Stačí je ale špatně vysušit a přilákáte myši
Rozdrcené skořápky v září nahradí chemické hnojivo i jed na slimáky. Stačí je ale špatně vysušit a přilákáte myši

Vaječná skořápka dokáže v září posloužit dvojím způsobem: jako pomalý vápenatý doplněk pro záhony i jako...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.