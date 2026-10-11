Na posezení s přáteli jsem upekla tento pizza věnec z kynutého těsta a sklidil obrovský úspěch – prý je mnohem lepší než nudné chlebíčky

Když se z trouby začne linout vůně česneku, rajčat a rozpuštěného sýra, jen málokdo odolá a neukrojí si ještě teplý kousek. Kynutý pizza věnec se šunkou a sýrem spojuje měkké domácí těsto s náplní, která připomíná oblíbenou pizzu, jen v trochu slavnostnější podobě. Žampiony dodají šťavnatost a výraznější chuť, rajčata vytvoří voňavý základ a sýr se při pečení krásně rozpustí.
Pokud chcete recept odlehčit, nemusíte se pizzy vzdávat úplně. Část klasické pšeničné mouky můžete nahradit špaldovou moukou, která má výraznější chuť a dobře se hodí ke kynutému těstu. Šunku lze vyměnit za libovější krůtí variantu a místo běžného sýra použít sýr s nižším obsahem tuku. Důležité je ale zachovat dostatek náplně, aby věnec neztratil svou vláčnost.
Výhodou tohoto receptu je také způsob servírování. Věnec můžete položit doprostřed stolu a jednotlivé porce jednoduše odtrhávat, takže se hodí k posezení s rodinou i přáteli. Nejlepší je ještě teplý, kdy je těsto měkké, sýr vláčný a česnekové máslo se vsákne do povrchu.
Dietní verzi můžete upravit také podle toho, co máte rádi. Pokud vynecháte šunku, přidejte více žampionů, černé olivy nebo kousky opečené zeleniny. Pro výraznější chuť se hodí paprika, sušená rajčata nebo trochu chilli, které dobře doplní rajčatový základ.
Do misky rozdrobte droždí a přidejte cukr, vlažnou vodu a 2–3 lžíce mouky odebrané z odměřeného množství. Promíchejte a nechte na teplém místě 10–15 minut, dokud se na povrchu nevytvoří pěna. Voda by měla být vlažná, ne horká, aby droždí správně pracovalo.
Do větší mísy nasypte zbývající mouku, přidejte sůl, olivový olej a připravený kvásek. Vypracujte hladké a pružné těsto, které se bude odlepovat od stěn mísy. Ručně ho hněťte přibližně 8–10 minut, v robotu použijte hnětací hák.
Mísu zakryjte čistou utěrkou a nechte těsto na teplém místě kynout přibližně 60 minut. Během této doby by mělo zhruba zdvojnásobit svůj objem. Délka kynutí závisí na teplotě v místnosti, proto se řiďte především vzhledem těsta.
Mezitím připravte náplň. Žampiony očistěte a nakrájejte na tenké plátky nebo menší kousky, šunku nakrájejte na kostičky a sýr nastrouhejte nahrubo. Na pánvi rozehřejte olivový olej a žampiony na něm opékejte, dokud nezměknou a neodpaří se z nich většina vody.
K žampionům přidejte šunku, prolisovaný česnek, krájená rajčata, rajčatový protlak a provensálské bylinky. Osolte a opepřete a směs několik minut povařte, aby rajčatová omáčka zhoustla. Potom ji odstavte a nechte úplně vychladnout, protože horká náplň by mohla narušit kynuté těsto.
Vykynuté těsto přendejte na lehce pomoučenou pracovní plochu a rozválejte ho do obdélníku silného přibližně 5–7 mm. Vychladlou náplň rovnoměrně rozetřete po těstě, ale u okrajů nechte asi 2 cm volného místa. Nakonec ji posypte strouhaným sýrem.
Těsto pevně srolujte od delší strany do válečku. Přeneste ho na plech vyložený pečicím papírem a spojte oba konce tak, aby vznikl kruhový věnec. Spoj dobře přitiskněte, aby se při pečení nerozevřel.
Ostrým nožem věnec nařízněte v rozestupech přibližně 3–4 cm. Řezy veďte téměř skrz, ale jednotlivé části úplně neoddělujte, aby věnec zůstal pohromadě. Přikryjte ho utěrkou a nechte ještě 15 minut kynout, zatímco se trouba předehřeje na 180 °C.
Věnec pečte v předehřáté troubě přibližně 35 minut, dokud nebude povrch zlatavý a těsto dobře propečené. Mezitím rozpusťte máslo a vmíchejte do něj prolisovaný česnek a najemno nasekanou petrželku. Ihned po vytažení z trouby potřete ještě horký věnec připraveným česnekovým máslem a podávejte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová