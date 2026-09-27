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Na poli v Rakousku ležely 6500 let čtyři kruhy starší než Stonehenge. Příkopy prozrazují, jak neolitici měřili pohyb Slunce

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Duben 2025, jihovýchodní okraj obce Rechnitz v Burgenlandu. Archeologové z vídeňské univerzity a burgenlandského zemského týmu odkrývají poslední sondy v příkopu, jehož původní hloubka dosahovala pěti metrů a profil připomínal obrácené písmeno V.
Na poli v Rakousku ležely 6500 let čtyři kruhy starší než Stonehenge. Příkopy prozrazují, jak neolitici měřili pohyb Slunce

Na poli v Rakousku ležely 6500 let čtyři kruhy starší než Stonehenge. Příkopy prozrazují, jak neolitici měřili pohyb Slunce

Zdroj: Foto: C.Stadler/Bwag / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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