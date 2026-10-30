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Na pohřbu naši předci rozhodně nebrečeli, odchod svých blízkých uctívali odlišně než my

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Dennívýzva
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Smrt a vše, co s ní souvisí, je dnes velkým tabu, které většině lidí nahání spíše strach. Jen obtížně si lze představit, že naši…
rakev

rakev

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 06:44

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