Na podzim se zvyšuje riziko střetů se zvěří. Policisté radí, jak se zachovat

Podzim patří k období, kdy na silnicích častěji dochází ke střetům se zvěří. Rizikové jsou především ranní a večerní hodiny, kdy je horší viditelnost a zvířata bývají nejaktivnější. Policisté od začátku letošního roku do 7. října evidují přes 3,5 tisíce oznámení o podobných nehodách. S prodlužujícími se nocemi by proto řidiči měli být na cestách obezřetnější.
„Pokud na silnici nebo v její blízkosti spatříte zvěř či zaznamenáte pohyb, především zpomalte a připravte se zastavit. Používáte-li dálková světla, přepněte na potkávací. Oslněné zvíře totiž může zůstat zmateně stát přímo na vozovce,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Pokud musí řidič výrazně zpomalit nebo zastavit, měl by podle situace zapnout výstražná světla a upozornit tak ostatní na nebezpečí. Opatrnost je na místě i ve chvíli, kdy zvíře odběhne ze silnice. Zvěř totiž často přechází ve skupinách a za prvním zvířetem mohou následovat další.
Policisté proto doporučují sledovat obě strany vozovky a pokračovat pomalu. Když zvíře náhle vběhne přímo před auto, je nejlepší intenzivně brzdit a držet směr. Prudké stržení volantu může totiž způsobit mnohem vážnější nehodu.
„Pokud ke střetu se zvěří dojde, je nejdůležitější zachovat klid a myslet především na vlastní bezpečnost. Vozidlo odstavte na bezpečném místě, zapněte výstražná světla, a ještě před vystoupením si oblékněte reflexní vestu,“ doplnil Vala.
Po nehodě je důležité myslet především na vlastní bezpečnost. Řidiči by měli za vozidlo umístit výstražný trojúhelník v dostatečné vzdálenosti a následně se i se spolujezdci přesunout mimo vozovku, ideálně za svodidla. Policisté upozorňují, že člověk bývá po nehodě ve stresu a nemusí si uvědomit další rizika, která hrozí při pohybu v blízkosti silnice.
Policisté radí, aby řidiči každý střet se zvěří oznámili na lince 158 a domluvili se s operátorem na dalším postupu. Pokud se nikdo nezranil, nedošlo ke škodě na cizím majetku a auto je pojízdné a nebrání provozu, nemusí na místo vždy vyrazit policejní hlídka. Řidiči by si měli, pokud to situace dovoluje, vyfotit místo nehody i poškození vozidla a škodu následně řešit s pojišťovnou. V případě potřeby mohou policii požádat také o potvrzení o oznámení události.