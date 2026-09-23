Na podzim se záněty močových cest vracejí nejčastěji. Domácí směs z petrželky a citrónu je přírodní antibiotikum za pár korun

Sdílí ho tisíce lidí, kteří hledají levnou úlevu od pálení při močení, častého nucení na záchod a tupé bolesti v podbřišku. Zájem o domácí řešení přitom roste právě v měsících, kdy záněty dolních močových cest kulminují.
Recept ze čtyř surovin, který koluje českým internetem
Nejčastěji sdílená varianta pochází ze sekundárního českého zdroje
jakzdrave.cz a vypadá takto: 250 g petržele, nať i kus kořene 250 g bio citronů, i s kůrou 250 g medu, ideálně od lokálního včelaře 250 ml extra panenského olivového oleje
Postup je prostý: petržel a citron omýt, nasekat, přidat med s olejem a vše rozmixovat do husté kaše. Směs se přesune do skleněné nádoby, uloží do lednice a užívá po jedné polévkové lžíci ráno nalačno, dokud se nespotřebuje. Původní autorství receptu se spolehlivě vystopovat nepodařilo; dohledaný článek sám odkazuje na další sekundární web.
Kolik taková várka doopravdy stojí v českých obchodech
Označení „za pár korun“ láká, ale kalkulačka říká něco odlišného. Z otevřených cen českých e-shopů jsme spočítali orientační náklady na tři ze čtyř ingrediencí:
Surovina Množství Přibližná cena Bio citrony (Tesco online) 250 g cca 30 Kč Med květový (Včelařství Janšta, 230 Kč/kg) 250 g cca 58 Kč Extra panenský olivový olej (Tesco online) 250 ml 135–170 Kč Mezisoučet bez petržele 223–258 Kč
Petržel částku ještě navýší. Celá dávka se tak pohybuje kolem 250–300 Kč. Pořád je to ale výrazně méně než měsíční balení řady doplňků stravy s brusinkovým extraktem nebo D-manózou, které se v lékárnách prodávají za 350–600 Kč. Síla receptu tkví právě v dostupnosti surovin a jednoduchosti přípravy.
Co o účinnosti petržele a citronu říká věda, a co zamlčuje
Laboratorní výzkum nabízí dílčí oporu. Studie z roku 2018 evidovaná v
PubMed prokázala, že ethanolové a methanolové extrakty z citrusových plodů v podmínkách in vitro inhibovaly bakterie způsobující infekce močových cest, včetně kmenů E. coli, hlavního původce cystitid. U petržele existují obdobná laboratorní data o antibakteriální aktivitě extraktů vůči E. coli.
Jenže zkumavka a lidský organismus jsou dva odlišné světy. Pro přesně tuto čtyřsložkovou směs se klinická studie (tedy testování na pacientech s kontrolní skupinou) dohledat nepodařila. Evropská urologická asociace (EAU) ve svých doporučeních pracuje s neantibiotickými cestami prevence recidiv: zvýšeným příjmem tekutin, brusinkami, D-manózou, methenamidem i vybranými fytoterapeutickými kombinacemi. Jednu takovou (extrakt ze zeměžluče, libečku a rozmarýnu) dokonce jedna randomizovaná studie vyhodnotila jako srovnatelnou s fosfomycinem. Petrželkovo-citronová směs v tomto výčtu chybí. Důvod ticha kolem receptu tedy nespočívá v ceně ani v nedostupnosti, ale v absenci klinické evidence.
Kdy domácí podpora stačí a kdy je čas zavolat lékaři
Britský
NICE u žen s nekomplikovanou dolní infekcí připouští fázi sledování a podpůrné péče: dostatečný pitný režim, teplo, volně prodejná analgetika. Klíčový mezník představuje 48 hodin: pokud se obtíže do dvou dnů nezačnou zmírňovat nebo se naopak prohloubí, nastupuje antibiotická léčba.
Okamžitou lékařskou pomoc vyžadují:
horečka, zimnice, třesavka bolest v boku, bedrech či zádech nevolnost a zvracení krev v moči celkově těžký průběh
Pro těhotné ženy, muže, děti, mladistvé a pacienty s opakovanými infekty platí přísnější režim; u nich doporučení tlačí k odbornému vyšetření bez vyčkávání. NICE definuje opakovanou infekci jako dvě a více epizod za půl roku nebo tři a více za dvanáct měsíců; v takovém případě domácí recept jako jediná strategie nestačí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková