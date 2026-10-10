Na plechu se houby lepí, roštem drobné kousky propadávají. Pečicí papír na roštu vyřeší obojí a plátky zůstanou celé

Mykologové z Národního muzea radí pustit se do zpracování hned v den, kdy houby přinesete z lesa. Každá hodina navíc ubírá vůni a zvyšuje riziko, že se houby začnou rozkládat. S nakrájením se proto nečeká do druhého dne, a to ani tehdy, když je úlovek malý.
Proč se z pečicího papíru snímají plátky vcelku
Pečicí papír bývá potažený tenkou vrstvou silikonu, která z něj dělá nepřilnavou plochu. Plátky na něm při schnutí nepřirostou, dají se snadno obracet a při sundávání se netrhají. Méně potrhaných kousků znamená méně odpadu a úhlednější houby v nádobě.
Holý plech je ze tří běžných podložek nejslabší. Spodní strana plátku se k němu přichytí a vlhkost v ní zůstává déle než na horní ploše.
Rošt pouští vzduch i zespodu, a tím pomáhá rovnoměrnému ofuku. Drobné a měkké kousky se na něm ovšem deformují, lámou nebo propadnou mezerami. Pečicí papír položený přímo na rošt spojuje výhody obou podložek: plocha zůstane nepřilnavá a vzduch kolem plátků dál proudí.
Suchá sezona 2026 znamená víc červivých kusů v lese
Letošní rok se v lesích vyvíjí velmi nerovnoměrně. V srpnu označil mykolog Jan Borovička pro ČT24 situaci za jednu z nejhorších za poslední roky, protože růst hub po celé republice brzdilo sucho a vedro. V polovině září byl jih Čech stále hluboko pod průměrem, o dva týdny později už mykologové z Podorlicka hlásili vrchol sezony a velkou pestrost druhů.
V suchých obdobích se v lese častěji objevují přestárlé, vyschlé nebo larvami napadené houby. Do sušení patří jen pevné, zdravé a nepřestárlé kusy. Chodbičky po larvách, měknoucí dužina nebo tmavé skvrny jsou důvodem houbu vyřadit. Po roce, jako je ten letošní, se vyplatí třídit přísněji než obvykle, protože podíl nevhodných kusů v košíku roste.
Červivost nejrychleji odhalíte, když větší kus rozříznete podélně. Tunýlky a otvory v dužině jsou pak vidět okamžitě.
Houby pod kohoutek nepatří, na přímé slunce také ne
Houby se před sušením nemyjí, nečistoty stačí odstranit kartáčkem nebo nožem. Voda by schnutí prodloužila a zvýšila riziko plísně. Stejně důležité je krájet plátky na stejnou tloušťku, aby schly stejným tempem a průběh sušení se dal odhadnout. Masité hřiby se proto krájejí na tenčí plátky, drobné lišky stačí podélně rozpůlit.
Studie zveřejněná v databázi PubMed zkoumala, jak teplota sušení ovlivní vůni klouzků. Ukázalo se, že při různé teplotě vzniká jiné složení těkavých látek, tedy sloučenin, které sušeným houbám dávají jejich typickou vůni. Výsledek se týká jen klouzků, takže na hřiby nebo lišky je potřeba ho přenášet opatrně. Přímé slunce a neřízený žár podle podkladu znamenají dvojí riziko: houby přijdou o jemné tóny a celý proces se hůř kontroluje, schnutí se protáhne a přibude zkažených kusů.
Z obecných doporučení pro domácí konzervaci vychází nejlépe elektrická sušička s řízeným prouděním vzduchu. Spolehlivě funguje i trouba nastavená na nízkou teplotu, pokud necháte pootevřená dvířka. Sušení při pokojové teplotě trvá řádově dny a vyžaduje suchý, dobře větraný prostor, například letní byt s otevřenými okny. Ať zvolíte kterýkoli způsob, vzduch musí kolem plátků volně proudit.
Jediná zkouška, která prozradí, že je hotovo
Dosušený plátek se při ohnutí zlomí a nepruží. Vláčný povrch prozrazuje, že v houbě zůstala vlhkost, a v ní se daří plísním. Vyhláška č. 397/2021 Sb. požaduje, aby sušené houby byly vysušené natolik, že nezplesniví ani se nezapaří. Doma to ověříte jednoduše: když kousek při přelomení praskne, je hotovo.
Usušené plátky uložte do vzduchotěsných nádob a skladujte je v suchu a ve tmě. Po prvních dnech nádobu otevřete a prohlédněte. Každá kapka zkondenzované vody na stěnách znamená, že houby je třeba dosušit, protože v uzavřeném prostoru vlhkost spouští plesnivění rychleji než na volném vzduchu.
Sušení ani vaření nezničí toxiny jedovatých druhů. Houba, u které si určením nejste naprosto jistí, nepatří do sušičky ani na pečicí papír.