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Na plechu se houby lepí, roštem drobné kousky propadávají. Pečicí papír na roštu vyřeší obojí a plátky zůstanou celé

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Podložka je jen první z několika rozhodnutí, která padnou mezi lesem a spíží. Na každém z nich záleží, jestli sušené houby budou voňavé a vydrží, nebo zplesniví v nádobě. Letošní nevyrovnaná sezona přidává ještě jeden krok, který se nevyplatí odbýt.
Na plechu se houby lepí, roštem drobné kousky propadávají. Pečicí papír na roštu vyřeší obojí a plátky zůstanou celé

Na plechu se houby lepí, roštem drobné kousky propadávají. Pečicí papír na roštu vyřeší obojí a plátky zůstanou celé

Zdroj: Foto: Nino Barbieri - licence CC BY 2.5
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 23:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

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