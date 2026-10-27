Na palubě nechyběla energie, tanec ani nadšení: Korejská skupina TRENDZ rozproudila atmosféru přímo na lodi

Ve středu 21. října 2026 zavítala skupina TRENDZ do Prahy v rámci svého evropského turné. V klubu Altenburg 1964 v pražských Holešovicích na ně čekali čeští fanoušci, kteří si nenechali ujít příležitost vidět je naživo. Program pražské zastávky přitom nezahrnoval pouze večerní koncert, ale také další speciální benefity, díky nimž si mohli celý den užít ještě víc.
TRENDZ jsou známí svými energickými vystoupeními, propracovanými choreografiemi a hudbou, která kombinuje různé žánry. Evropské turné tak představovalo další příležitost setkat se s fanoušky mimo Jižní Koreu a představit se jim v koncertním prostředí. Pražská zastávka přinesla FRIENDZ, jak se fanouškům TRENDZ říká, šanci strávit se skupinou více času.
Nevíte, kdo jsou TRENDZ?
TRENDZ je sedmičlenná jihokorejská chlapecká skupina, která debutovala v lednu 2022 pod společností Interpark Music Plus. Jejími členy jsou Havit, Leon, Yoonwoo, Hankook, ra.L, Eunil a Yechan. Skupina je známá především energickými vystoupeními, propracovanými choreografiemi a hudbou, na jejíž tvorbě se podílejí i samotní členové. Mezi známé skladby této formace patří například „TNT“, „VAGABOND“, „NEW DAYZ“ nebo novější „On My Knees“. Foto: Lucie Švecová / Asianstyle Foto: Lucie Švecová / Asianstyle Foto: Lucie Švecová / Asianstyle Možnost zatančit si přímo se členy
Ještě před večerním koncertem měli fanoušci možnost zúčastnit se tanečního workshopu přímo se členy TRENDZ. Ten odstartoval doprovodný program pražské zastávky turné a dovolil účastníkům vyzkoušet si taneční choreografii pod vedením samotných členů skupiny. Následovaly další aktivity a fanouškovské benefity, které si návštěvníci mohli dokoupit ke vstupenkám.
Když se loď proměnila v koncertní sál
Pražská zastávka
TRENDZ nabídla fanouškům kromě samotného koncertu také několik možností, jak se se skupinou setkat osobněji. Na taneční workshop navazovaly další jednotlivé benefity, které se lišily podle zakoupeného balíčku. Fanoušci mohli například získat společnou fotografii, podpisy nebo se zúčastnit Hi-Touch. Dražší varianty nabízely také Fan Chat, tedy prostor pro bližší kontakt se skupinou, a přednostní vstup do klubu. Samostatně bylo možné zakoupit si i Snapshots, fotografie s jednotlivými členy. Foto: Lucie Švecová / Asianstyle Foto: Lucie Švecová / Asianstyle Foto: Lucie Švecová / Asianstyle Foto: Lucie Švecová / Asianstyle Foto: Lucie Švecová / Asianstyle
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Samotný koncert se odehrával v prostorách Altenburg 1964, klubu umístěného na lodi v pražských Holešovicích.
Takové prostředí sice není pro K-popový koncert zrovna tradiční, pražské zastávce TRENDZ ale dodalo osobitý charakter. Ještě než skupina vůbec vstoupila na pódium, připravili si čeští fanoušci vlastní hudební přivítání. Zazpívali úryvek písně „Jožin z bažin“. Nešlo ale o náhodný výběr, protože právě tuto českou klasiku TRENDZ použili ve svém propagačním reelu na Instagramu, a FRIENDZ tak na tento moment navázali po svém. Po příchodu skupiny už pozornost patřila především hudbě a jejich energickým choreografiím. Během večera potom zazněly například skladby „On My Knees“ a „Nightmare“ a nechyběly ani covery známých hitů, jako je „BAD“ od ATEEZ. Členové komunikovali s publikem v angličtině a ti jim dávali najevo svou podporu nejen nadšenými reakcemi, ale také tím, že znali texty jejich písní. Skupinu tak mohlo potěšit, že fanoušci zpívali společně s nimi i pasáže v jiných jazycích, například v japonštině. Foto: Lucie Švecová / Asianstyle Foto: Lucie Švecová / Asianstyle Foto: Lucie Švecová / Asianstyle
A jestli něco pražskou zastávku odlišilo od běžného koncertního večera, pak to byla právě kombinace netradičního prostředí a uvolněné, téměř párty atmosféry, kterou TRENDZ dokázali vytvořit. Prostor na lodi se tak na chvíli proměnil v místo plné hudby, tance a společné energie, kde si skupina i fanoušci mohli koncert užít naplno.
Chcete vědět, jak pražská zastávka TRENDZ vypadala? Na našem Instagramu najdete vlog, ve kterém jsme zachytili atmosféru tohoto dne.
Zdroje: Autorský text, Weezevent