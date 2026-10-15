Na ostrově Poveglia byli internováni nemocní s dýmějovým morem. Podmínky byly strašlivé a ztráty obrovské. Říká se mu Ostrov smrti

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Na ostrově Poveglia byli internováni nemocní s dýmějovým morem. Podmínky byly strašlivé a ztráty obrovské. Říká se mu Ostrov smrtiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Malý ostrov Poveglia poblíž Benátek má za sebou temnou a tragickou historii. V 18. a 19. století zde byla zřízena karanténní oblast pro lidi zasažené morem, ze které se však později stal prakticky lidský útulek, avšak s nelidskými podmínkami.
Na ostrově Poveglia byli internováni nemocní s dýmějovým morem. Podmínky byly strašlivé a ztráty obrovské. Říká se mu Ostrov smrtiZdroj: Marco Usan / Creative commons, CC-BY
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 15.10.2026 16:30
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