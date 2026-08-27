Na oslavu jsem udělala tento výborný dort „Mozaika“ a sklidil obrovský úspěch – přitom byl hned hotový a úplně bez pečení

Když venku panují tropické teploty a představa rozpálené trouby je naprosto nemyslitelná, přichází čas na nepečené zázraky. Nepečený palačinkový dort s ovocem je dokonalou ukázkou toho, jak z obyčejných surovin vytvořit dechberoucí dezert, který vypadá jako z té nejvyhlášenější cukrárny. Nadýchané kakaové palačinky se v něm proplétají s lehounkým smetanovým krémem a šťavnatým letním ovocem. Výsledkem je neuvěřitelně vláčný, chladivý a elegantní zákusek, který se doslova rozplývá na jazyku.
Princip skladování palačinek do tvaru originálních dortů zvaných
mille crêpes sice pochází z Francie, ale tento recept mu dává neobyčejně hravou a moderní tvář. Místo klasického vrstvení plátů nad sebou se z kakaových palačinek tvoří malé Měšce naplněné krémem ze zakysané smetany a ovocem. Zakysaná smetana dodá dezertu příjemnou navinulost, která dokonale vyvažuje sladkost čokoládové polevy na povrchu. Sladké broskve a aromatické třešně se postarají o nádhernou mozaiku chutí i barev na řezu.
Tento flexibilní recept nabízí nespočet možností, jak si ho upravit podle sezóny nebo zásob v spíži. Místo třešní a broskví můžete sáhnout po čerstvých malinách, jahodách či lesních borůvkách. Pokud do krému rádi přidáváte osobitý tón, zakysanou smetanu skvěle doplní kapka vanilkového extraktu nebo trocha nastrouhané kůry z limetky. Vychlazený z lednice a přelitý sametovou čokoládovou polevou představuje tento dort absolutní hit každé letní oslavy.
Vejce vyšlehejte s klasickým i vanilkovým cukrem a špetkou soli do světlé pěny. Postupně přidejte 150 ml mléka, mouku a kakao.
Tip: Mouku s kakaem prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Jakmile se ingredience propojí, přidejte zbytek mléka a poté vroucí vodu. Směs zamíchejte, zakryjte potravinovou fólií a nechte ji 20 minut odpočívat.
Těsto následně postupně vlévejte do pánve s trochou rozpáleného oleje a palačinky smažte asi 1 minutu z každé strany.
Poznámka: Pánev olejem vymažte před každou dávkou těsta.
V samostatné misce pak smíchejte želatinu se studenou vodou a nechte ji bobtnat 5 minut. V další míse vyšlehejte zakysanou smetanu s moučkovým i vanilkovým cukrem a želatinu do směsi vmíchejte.
Formu na dort vyložte potravinovou fólií a jeho dno pokryjte první palačinkou, jejíž okraje by měly pokrývat také asi 2 cm spodní části stěn formy. Palačinku pak pokryjte 5–6 lžícemi krému.
Z každé další palačinky vytvořte měšec, který naplňte 2–3 lžícemi krému, trochou nakrájených broskví a vypeckovanými třešněmi.
Poznámka: Asi hrst ovoce si odložte bokem na závěrečné zdobení.
Měšec poté vložte do formy a postup opakujte i se zbytkem ingrediencí. Jakmile je forma plná, pokryjte dezert zbylým ovocem a polijte ho zbytkem krému.
Na krém položte palačinku, dezert zakryjte potravinovou fólií a vložte ho na noc do lednice, kde ho nechte ztuhnout. Na závěr ho polijte čokoládovou polevou, kterou připravíte smícháním horkého mléka, másla a čokolády.
Nepečený palačinkový dort s ovocem vložte na 10 minut do lednice, a jakmile poleva zaschne, podávejte ho nakrájený na kousky.
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Zdroj receptu: Leckere Minute
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová