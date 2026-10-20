Na opravu kostela v Chlumu u Třeboně už se vybralo přes dva miliony, sbírka stále běží

Kostel Nanebevzetí Panny Marie patří k nejvýraznějším dominantám Chlumu u Třeboně. Když jej 25. března 2024 zasáhl požár, vážně poškodil mimo jiné vzácné varhany, část střechy, stropy a podlahy jižní boční lodi. Z interiéru se podařilo zachránit téměř veškeré vybavení, saze a popel ale znečistily omítky i další části kostela.
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Městys vyhlásil krátce po požáru veřejnou sbírku a její trvání následně dvakrát prodloužil. Dosud dárci poslali na transparentní účet přibližně 2,075 milionu korun. Na opravy se z této částky využilo zhruba 1,284 milionu, zatímco více než 791 tisíc korun zůstává připraveno na další práce.
„Průběžně přispěly stovky dárců, někteří přispívají pravidelně a všem za to patří velký dík,“ uvedla starostka Chlumu u Třeboně Jitka Bednářová. Kostel je podle ní pro místní obyvatele i návštěvníky nejen významnou dominantou, ale také svědkem historie a místem setkávání generací. „A tak všichni doufáme, že se kostel podaří opravit v dohledné době,“ dodala. Když jej 25. března 2024 zasáhl požár, vážně poškodil mimo jiné vzácné varhany, část střechy, stropy a podlahy jižní boční lodi. Autor: Biskupství českobudějovické Opravy potrvají ještě několik let
Po požáru bylo nejdůležitější zabránit dalšímu chátrání stavby. V roce 2024 se podařilo opravit střechu jižní boční lodi, aby do kostela nezatékalo, a připravit projekt pro jeho celkovou obnovu. Následující rok se práce zaměřily na odstranění poškozených konstrukcí, šetrné čištění omítek od sazí a odborné rozebrání a uložení varhan.
Letos pokračuje zajištění západní části kostela, začalo restaurování varhan a obnovuje se elektroinstalace. V roce 2027 by se měly práce rozšířit na okna, dveře, štuky a vzácné nástěnné malby.
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Celkové náklady na obnovu v letech 2024 až 2027 se blíží šesti milionům korun. Zhruba 2,6 milionu má pokrýt dotace Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví. Zbývající výdaje pomáhají hradit také dary a prostředky z veřejné sbírky.
Význam kostela připomněl také administrátor místní farnosti
Viktor Jaković. „Malý, krásný poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie je chloubou Třeboňska,“ uvedl. Poděkování dárcům vyjádřil také českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. „Mé upřímné poděkování patří také všem dárcům, kteří svými příspěvky pomáhají navrátit tomuto krásnému kostelu jeho původní podobu,“ uvedl. Přispět lze už jen do konce října
Veřejná sbírka končí v sobotu 31. října 2026. Lidé, kteří chtějí obnovu kostela ještě podpořit, mohou poslat příspěvek na transparentní účet městyse Chlum u Třeboně u České spořitelny.
Číslo transparentního účtu: 7778888399/0800
IBAN pro zahraniční platby: CZ03 0800 0000 0077 7888 8399