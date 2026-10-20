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Na opravu kostela v Chlumu u Třeboně už se vybralo přes dva miliony, sbírka stále běží

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Veřejná sbírka na obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně se blíží ke konci. Na transparentním účtu se dosud shromáždilo přibližně 2,1 milionu korun, které pomáhají financovat opravy památky po ničivém požáru z března 2024. Lidé mohou přispívat už jen do 31. října
Na opravu kostela v Chlumu u Třeboně už se vybralo přes dva miliony, sbírka stále běží

Na opravu kostela v Chlumu u Třeboně už se vybralo přes dva miliony, sbírka stále běží

Zdroj: Magdalena Horváthová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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