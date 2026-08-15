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Na Opavsku hořelo hnojiště. V noci zde zasahovalo osm jednotek hasičů

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Od včerejšího večera až do dnešního poledne hasiči zasahovali u požáru rozsáhlého hnojiště ve Stěbořicích na Opavsku. V noci bylo na místě osm jednotek hasičů, zásah trval několik hodin a pokračoval i dnes. Škoda je 80 tisíc korun.
Požár hnojiště na Opavsku

Požár hnojiště na Opavsku

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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