Vedle plátku pečeného vepřového, brambor a lžíce šťávy se krásně vyjímá kopeček sytě vínové přílohy. Dušená červená řepa s jablkem a smetanou má jemně sladkokyselou chuť, kterou doplňuje cibulka a trocha česneku. Smetana vše zjemní, ale řepa si zachová svou osobitou chuť i strukturu. Právě k dozlatova upečenému masu se taková kombinace výborně hodí a snadno zpestří i docela obyčejný oběd.
V českých kuchyních mají zeleninové přílohy k masu své pevné místo. Dušené zelí doprovází vepřovou pečeni, špenát se podává k výpečkům a sladkokyselá mrkev připomíná obědy z dětství. Řepu přitom často necháváme stranou jako studený doplněk ze zavařovací sklenice. I ona si ale zaslouží místo mezi teplými přílohami. S jablkem sdílí příjemnou nasládlost a vinný ocet jejich chuť vyváží, takže se dobře doplňuje i s tučnějším soustem.
Červená řepa má navíc co nabídnout i po výživové stránce. Obsahuje vlákninu, která podporuje pravidelné trávení, a folát neboli vitamin B9. Její zařazení do jídelníčku je tak jednoduchým způsobem, jak rozšířit výběr zeleniny na talíři. V kuchyni potěší také dostupností a všestranností. Pro tento recept jí sluší nastrouhání nahrubo, díky kterému zůstane příloha příjemně šťavnatá a jednotlivé kousky se neztratí v hladké kaši.
Podávejte ji k vepřové pečeni, karbanátkům nebo sekané, nejlépe s vařenými bramborami či bramborovou kaší. Kyselejší jablko dodá výraznější chuť, sladší odrůda ji naopak zakulatí. Pro obměnu můžete přidat špetku kmínu nebo při servírování trochu čerstvého křenu, který příloze dodá říz. Řepu si klidně uvařte předem, dokončení na pánvi pak snadno zvládnete, zatímco maso odpočívá před krájením.
Řepu důkladně omyjte a vložte do hrnce s vodou tak, aby byla ponořená. Přiveďte k varu a vařte mírným varem přibližně 60–90 minut podle velikosti bulv. Měkkost ověřte špičkou nože, která by měla snadno proniknout do středu. Uvařenou řepu slijte a nechte přibližně 20 minut zchladnout, abyste s ní mohli pohodlně pracovat.
Tip: Pokud spěcháte, použijte předvařenou vakuovanou řepu bez nálevu a ochucení. Stačí ji nastrouhat nahrubo a přidat do pánve k cibulce a jablku.
Zchladlou řepu oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, česnek prolisujte. Jablko oloupejte, zbavte jádřince a rovněž nastrouhejte nahrubo.
Ve větší hlubší pánvi rozehřejte olej a přidejte cibuli. Na středním ohni ji za občasného míchání nechte přibližně 5 minut zesklovatět. Vmíchejte česnek a nechte jej asi 30 sekund rozvonět. Přidejte jablko a za průběžného míchání opékejte další 3 minuty.
Do pánve přidejte nastrouhanou řepu, cukr a vinný ocet. Osolte, opepřete a vše důkladně promíchejte. Na mírném ohni duste přibližně 10 minut a občas zamíchejte. Pokud se směs přichytává, přilijte 1–2 lžíce vody.
Pokud je směs příliš řídká, rozmíchejte hladkou mouku ve 2 lžících studené vody. Za stálého míchání ji vlijte k řepě a nechte přibližně 5 minut mírně provařit. Jestliže vám hustota vyhovuje, mouku vynechte a pokračujte přidáním smetany.
Smetanu nejprve promíchejte v misce s 1–2 lžícemi horké řepné směsi. Poté ji vmíchejte do pánve a vše na mírném ohni přibližně 2 minuty prohřívejte, už nevařte prudkým varem. Ochutnejte a podle potřeby dolaďte solí, pepřem, octem nebo trochou cukru. Podávejte teplé jako přílohu k masu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová