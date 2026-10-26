Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Na obloze se občas objeví tři slunce. „Sluneční psi“ vznikají, když krystalky ledu v cirrus mracích fungují jako hranol

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nad čínským Mohe zářila v říjnu 2020 tři slunce celé tři hodiny. Stejný úkaz můžete za vhodných podmínek zachytit i nad Českem.
Na obloze se občas objeví tři slunce. „Sluneční psi“ vznikají, když krystalky ledu v cirrus mracích fungují jako hranol

Na obloze se občas objeví tři slunce. „Sluneční psi“ vznikají, když krystalky ledu v cirrus mracích fungují jako hranol

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Pod omítkou lázeňského pavilonu u Prahy ležely zazděné malby Viktora Olivy. Celou budovu navrhl architekt Atomového dómu
Pod omítkou lázeňského pavilonu u Prahy ležely zazděné malby Viktora Olivy. Celou budovu navrhl architekt Atomového dómu
Hadi na Ibize dorůstají přes dva metry a plavou v moři u pláží. Na ostrov se dostali v květináčích s olivovníky
Hadi na Ibize dorůstají přes dva metry a plavou v moři u pláží. Na ostrov se dostali v květináčích s olivovníky

17. května 2003 vyklouzl z kmene dovezeného olivovníku v zahradnické školce u Sant Llorenç had, jakého...

Relikviář v Bečově nad Teplou je druhý nejcennější klenot Česka. Před zničením ho zachránil půlmetr bahna a zapomění
Relikviář v Bečově nad Teplou je druhý nejcennější klenot Česka. Před zničením ho zachránil půlmetr bahna a zapomění

Národní památkový ústav řadí relikviář svatého Maura z Bečova nad Teplou hned za české korunovační klenoty....

Klášter Rosa Coeli zničil vlastní probošt, když si vzal jeptišku. Zřícenina bez střechy dnes funguje jako magnet na esoteriky i past na vítr
Klášter Rosa Coeli zničil vlastní probošt, když si vzal jeptišku. Zřícenina bez střechy dnes funguje jako magnet na esoteriky i past na vítr

Probošt Martin Göschl se v 16. století oženil s řeholnicí z kláštera, který sám spravoval. Komunita se...

Možná ji máte v peněžence. Miléniová dvacetikoruna nese orloj místo Václava, její cenu určuje mikroskopický ražební lesk
Možná ji máte v peněžence. Miléniová dvacetikoruna nese orloj místo Václava, její cenu určuje mikroskopický ražební lesk

12. ledna 2000 vypustila Česká národní banka do oběhu dvacetikorunu, která místo svatého Václava nese na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Další články z kategorie Věda
Zobrazit více
ZajímavostiVěda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.