Na oblíbených italských plážích platí přísná pravidla: Za jejich porušení hrozí pokuta až 25 tisíc korun

Na první pohled jde o nevinný dovolenkový zvyk. Večer člověk nechá slunečník, lehátko nebo židličku na pláži a ráno se vrátí na stejné místo. Na části italského pobřeží se však právě proti podobnému zabírání veřejných pláží letos výrazněji zasahuje. Nejde přitom jen o jednotlivce. Při srpnové kontrole ve Vieste a Peschici v Apulii pobřežní stráž odstranila celkem přibližně 180 slunečníků a další vybavení. Uvolnit se tím mělo přes 5 000 metrů čtverečních veřejné pláže.
Nechat lehátko přes noc se nemusí vyplatit
Princip je poměrně jednoduchý. Veřejná pláž není soukromým místem, které si lze dlouhodobě rezervovat položeným ručníkem nebo zapíchnutým slunečníkem. V Peschici úřady našly kolem stovky slunečníků a stovku kolíků používaných k předběžnému obsazování míst. Ve Vieste následovalo zabavení dalších 80 slunečníků, desítek židlí a lehátek, více než stovky kolíků a dokonce jednoho stanu.
Podobné spory přitom nejsou jen italskou záležitostí. Také na Makarské riviéře řeší turisté lehátka zabírající značnou část pláže a chorvatská letoviska v posledních letech zpřísňují pravidla pro chování návštěvníků. V Zadaru a dalších oblíbených městech už turisté narážejí na omezení, která by ještě před několika lety mnoho dovolenkářů vůbec neřešilo.
Výše pokuty není všude stejná
Tady je důležité odlišit dvě věci. Itálie nemá jednu jednoduchou sazbu, podle které by každý zapomenutý ručník automaticky znamenal pokutu 25 tisíc korun. Pravidla vycházejí také z regionálních a místních plážových vyhlášek a konkrétní sankce závisí na tom, čeho se návštěvník dopustí.
Například při zásahu na volně přístupné pláži Laghetto v Torre del Greco u Neapole bylo odstraněno čtyřicet kusů vybavení používaného k rezervování místa. U tohoto typu porušení mohou majitelé podle místních pravidel čelit pokutě až 500 eur. U závažnějšího porušení předpisů upravujících využívání veřejného pobřeží mohou být sankce vyšší.
Podobně nepříjemné překvapení může čekat i jinde v Evropě. Psali jsme například o vysokých pokutách na řeckých plážích nebo o pravidlech na portugalském pobřeží, která se turistům mohou při neznalosti citelně prodražit.
Pět metrů u moře není místo pro první řadu lehátek
Ještě důležitější je bezpečnostní prostor bezprostředně u vody. V řadě italských plážových nařízení pro sezonu 2026 se objevuje povinnost ponechat přibližně pětimetrový pás od břehu volný. Smyslem není připravit turisty o nejlepší místo, ale zachovat prostor pro bezpečný vstup a výstup z vody a především pro pohyb záchranářů a jejich techniky. Oficiální plážové nařízení pro oblast Soverato například výslovně požaduje, aby pět metrů od linie vody zůstalo bez překážek.
Pro návštěvníka je proto nejbezpečnější jednoduché pravidlo. Na volné pláži po sobě večer vybavení odnést a nesnažit se předem obsadit místo na další den. Zároveň se vyplatí sledovat místní cedule a pokyny pobřežní stráže. Stejně jako je dobré vědět, co znamenají jednotlivé vlajky na pláži, vyplatí se před první návštěvou konkrétního pobřeží zkontrolovat i místní pravidla.
Itálie tím turisty z pláží nevyhání. Spíše se snaží zabránit tomu, aby se veřejný prostor během hlavní sezony měnil v soukromé řady rezervovaných slunečníků bez jejich majitelů. A právě tento trend je letos patrný i v dalších evropských destinacích. Kdo proto míří autem směrem k Jadranu, může se před cestou podívat také na alternativu k Itálii a Chorvatsku ve Slovinsku, kde jsme porovnali dostupnost i náklady na dovolenou.
Merkur, GazzettaH24