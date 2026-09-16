Na oblíbeném letišti začínají noční stávky. Omezení potrvá téměř měsíc a zasáhnout může i lety z Prahy

Řídící letového provozu společnosti Skeyes mají přerušovat práci každou noc mezi 22:00 a 8:00, a to od středy 16. září až do 10. října 2026. Důvodem je spor o odměňování nočních směn, u něhož se nepodařilo dosáhnout dohody. Skeyes předběžně počítá s dopadem přibližně na 832 letových pohybů, z toho 345 v nočních hodinách a dalších 487 v ranním provozu. Problémy se totiž nemusí omezit pouze na dobu samotné stávky. Pokud se letadlo během noci nedostane zpět na svou základnu v Charleroi, může chybět pro první rotaci následujícího rána.
Letiště zatím nepotvrdilo konečný seznam rušených či zpožděných spojů. Dopad se může měnit podle jednotlivých dnů a podle toho, jak aerolinky upraví své rotace. Brussels South Charleroi proto cestujícím doporučuje ještě před cestou na letiště kontrolovat stav konkrétního letu přímo u dopravce. Na letišti působí především Ryanair a Wizz Air, ale také další společnosti. Cestovní upozornění zveřejněné 15. září současně varuje před možnými změnami letových řádů po celé období od 16. září do 10. října.
Češi mohou pocítit problémy už dnes
Situace se přímo dotýká také Česka. Mezi Prahou a Charleroi létá Ryanair přímou linku a v září je na trase naplánováno přibližně osm spojů týdně. Právě ve středu 16. září je let FR69 z Prahy naplánován na 21:15 s příletem do Charleroi ve 22:45, tedy již v době vyhlášené noční stávky. Oficiální letový řád letiště uvádí tento spoj mezi večerními přílety a podobně pozdní rotace se objevují i v dalších dnech. To ještě automaticky neznamená jejich zrušení, jde ale o lety, u nichž je namístě kontrolovat aktuální stav až do odletu. Naopak například spoj FR68 z Charleroi do Prahy je 16. září plánován už na 19:20, tedy před začátkem nočního protestu.
Pokud by kvůli stávce došlo ke zrušení letu, cestující mají podle evropských pravidel nadále právo zvolit si vrácení ceny letenky nebo přesměrování do cílové destinace a podle okolností také na nezbytnou péči, například občerstvení či ubytování. U finanční kompenzace je situace jiná: stávka zaměstnanců řízení letového provozu je vůči aerolince externí událostí a může představovat mimořádnou okolnost. Dopravce však musí v konkrétním případě prokázat souvislost mezi touto událostí a zpožděním či zrušením letu a také to, že následkům nemohl zabránit přiměřenými opatřeními.
Zdroje: brussels-charleroi-airport.com, brusselstimes.com, agerpres.ro, ryanair.com, europa.eu