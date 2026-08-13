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Na Netflix dorazil akční hit plný nekompromisních soubojů a temné minulosti. I přes napětí až do konce však diváky rozdělil na dva tábory

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Akční novinka The Debt Collector právě dorazila na Netflix a Nadech spolu s Daou v ní překvapují netradičními rolemi. Co všechno film nabízí a stojí za zhlédnutí?
Na Netflix dorazil akční hit plný nekompromisních soubojů a temné minulosti. I přes napětí až do konce však diváky rozdělil na dva tábory

Na Netflix dorazil akční hit plný nekompromisních soubojů a temné minulosti. I přes napětí až do konce však diváky rozdělil na dva tábory

Zdroj: Asianstyle
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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