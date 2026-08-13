Na Netflix dorazil akční hit plný nekompromisních soubojů a temné minulosti. I přes napětí až do konce však diváky rozdělil na dva tábory

Minulost ani dluhy se nedají jednoduše vymazat. Otázkou ale zůstává, jestli se z nich lze skutečně vykoupit. Právě na této
myšlence staví nový thajský akční thriller The Debt Collector, který právě dorazil na Netflix. Streamovací služba tak rozšířila svou nabídku asijských filmů o snímek režiséra Suraponga Ploensanga, jenž měl celosvětovou premiéru 23. července 2026.
Film zavádí diváky do temného prostředí nelegálních půjček a násilného vymáhání dluhů, kde má každý čin své následky a každý z hrdinů si s sebou nese vlastní břemeno minulosti. Příběh o vině a vykoupení
Hlavním hrdinou příběhu je Num, bývalý vymahač dluhů, který po letech strávených ve vězení dostává šanci začít znovu. Místo klidného života ho však pronásledují výčitky svědomí za činy, kterých se v minulosti dopustil, a navíc se dozvídá, že trpí nevyléčitelnou nemocí, která mu dává jen omezený čas.
Ve snaze napravit alespoň část svých chyb se vrací do prostředí, které dobře zná. Světa nelegálních půjček, lichvářů a násilného vymáhání dluhů, kde se lidské životy často mění jen v položku na seznamu dlužníků. Tentokrát však nestojí na straně těch, kteří lidi zastrašují a zneužívají jejich bezvýchodnou situaci. Místo toho se rozhodne postavit systému, jehož byl kdysi součástí, a pomoci těm, kteří se stali oběťmi bezohledných lichvářů.
https://www.youtube.com/watch?v=U9vJ2Z4SFQI&t=1s
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Přestože se The Debt Collector dostává k divákům až v roce 2026, jeho produkce probíhala už o rok dříve.
Netflix zveřejnil první pohledy do zákulisí natáčení, které ukázaly vznik filmu během roku 2025 a naznačily jeho temnější, akčnější atmosféru. Projekt byl následně zařazen mezi výrazné thajské tituly v rámci prezentace Next on Netflix Thailand 2026, kde streamovací platforma představila své připravované místní produkce. Právě při této příležitosti se více upozornilo na proměnu Nadecha Kugimiyu, herce známého především romantickými rolemi, do podoby mnohem drsnějšího antihrdiny, který se ve filmu vyrovnává s vlastní minulostí a hledá cestu k vykoupení.
Sám Nadech přiznal, že tato role pro něj představovala výraznou hereckou výzvu.
„Dalším zajímavým aspektem této postavy, kterou obvykle nehraji, je její hloubka a způsob, jakým vyjadřuje své pocity a emoce,“ uvedl herec ( AboutNetflix). Zatímco ve svých předchozích rolích často využíval mimiku a řeč těla k vyjádření emocí, u postavy bývalého vymahače dluhů musel podle svých slov tyto projevy potlačit a pracovat více s vnitřním napětím postavy. Právě tato změna přístupu měla pomoci vytvořit komplexnějšího a uzavřenějšího hrdinu, který nese tíhu své minulosti.
Odlišný přístup k postavě
čekal také na Daoua, pro kterého film znamenal odklon od jeho dosavadních romantických projektů. „Bylo to jiné než hrát typického hlavního hrdinu nebo být součástí romantického příběhu,“ řekl Daou ( AboutNetlfix). Jeho cílem bylo zjistit, zda dokáže postavu skutečně oživit a přesvědčit diváky o její uvěřitelnosti. „Pokud lidé nakonec budou tuto postavu nenávidět, budu to považovat za úspěch,“ dodal Daou, který chtěl ukázat i temnější stránky svých hereckých dovedností. ( AboutNetlix) Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Co na film říkají diváci?
Krátce po premiéře se začaly objevovat první divácké recenze. Přestože je zatím hodnocení stále poměrně málo, většina ohlasů se shoduje v několika bodech. Diváci oceňují především silnou atmosféru, vizuální zpracování a výkon Nadecha Kugimiyi, kterého mnozí označují za
jednu z největších předností filmu. Pozitivně je hodnoceno také zasazení příběhu do prostředí nelegálních půjček a lichvy, které dodává filmu odlišný nádech oproti běžným akčním thrillerům.
Řada komentářů vyzdvihuje, že film se nesoustředí pouze na akční scény, ale věnuje prostor také minulosti postav a otázkám viny, odpuštění či vykoupení. Právě tato kombinace akce a dramatu podle mnoha diváků funguje velmi dobře a dodává příběhu větší hloubku.
Objevují se ale i kritické hlasy. Nejčastěji zmiňovanou výtkou je delší stopáž a nevyrovnané tempo, kvůli kterému druhá polovina podle některých ztrácí energii. Některým divákům připadá, že film otevírá příliš mnoho dějových linek najednou a ne všechny dokáže uspokojivě uzavřít.
Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix
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Snímek
The Debt Collector v nás zanechal poměrně smíšené, ale rozhodně zajímavé dojmy. Film má velmi silný rozjezd a po technické stránce dokáže zaujmout hned od prvních minut. Nadchla nás především zvolená barevná paleta, skvělá práce s přirozeně působícím světlem i nádherné lokace, které dodávají snímku výraznou atmosféru. Pozornost si zaslouží také promyšlená kamera a její práce se symetrií záběrů, kdy jsme si nejvíce oblíbili scénu z úvodu, kdy hlavní hrdina vychází z vězení. Velmi dobře funguje i vizuální rozlišení jednotlivých časových rovin pomocí černobílých flashbacků, díky kterým divák okamžitě pozná, zda sleduje minulost, nebo přítomnost.
Zpracování světa vymahačů dluhů je přesně takové, jaké by divák očekával: surové, nekompromisní a místy až nepříjemně násilné. Drsnou atmosféru navíc podtrhuje povedený hudební podkres. Daou a Nadech podávají velmi přesvědčivé herecké výkony a oba ukazují odlišnou stránku svého talentu, než na jakou jsou jejich fanoušci zvyklí. Přestože se ve filmu objevuje velké množství přestřelek, snímek se většinu času drží poměrně realistického pojetí, kdy zranění mají následky a postavy nejsou nesmrtelní hrdinové, kteří po několika zásazích zázračně pokračují v boji. Film navíc nabízí i zajímavější myšlenkovou rovinu a klade otázku: „Když odpustím, kdy pak přijde má pomsta?“
Bohužel
druhá polovina filmu už podle nás nedokázala udržet kvalitu svého začátku a přinesla několik zklamání. Některé akční sekvence začaly působit přehnaně, například scéna s motorkou v zábavním parku, které nepomohl ani chaotický střih. Podobně rozpačitě na nás působil finální souboj se členem speciálních jednotek, jenž připomínal spíše souboj z videohry a protivník působil téměř nezastavitelně, a scéna se postupně stávala spíše únavnou než napínavou. Ani závěrečný střet mezi hlavními postavami nás úplně nepřesvědčil a samotný konec se proměnil v čistou akční jízdu, kvůli čemuž se vytratilo napětí a emocionální dopad, který film dlouho budoval.
Celkově však The Debt Collector
zůstává zajímavým akčním thrillerem se silnou vizuální stránkou, povedenými hereckými výkony a temnou atmosférou. Diváci, kteří mají rádi filmy ve stylu John Wick, si zde i přes některé nedostatky pravděpodobně najdou své.
Máme ale také skvělou zprávu pro české publikum.
Film si mohou diváci vychutnat nejen v originálním znění s českými titulky, ale také s českým dabingem.
Zdroje: Autorský text, , WhatsonNetlfix, AboutNetflix, IMDb, GMMTVfacebook Caseymovie, Kwaves, Rottentomatoes