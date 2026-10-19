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Na náměstí vyhrožoval lidem s nožem v ruce. Muž ze Dvora skončil ve vazbě

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Dennívýzva
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Dva lidé na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem čelili podle policie výhrůžkám smrtí. Dvaatřicetiletý muž se za nimi vydal s kuchyňským nožem a krátce je pronásledoval. Policisté ho zadrželi, výhrůžky pak obrátil i proti nim. Nyní je ve vazbě.
Na náměstí vyhrožoval lidem s nožem v ruce. Muž ze Dvora skončil ve vazbě

Na náměstí vyhrožoval lidem s nožem v ruce. Muž ze Dvora skončil ve vazbě

Zdroj: Canva
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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