Na náměstí vyhrožoval lidem s nožem v ruce. Muž ze Dvora skončil ve vazbě

Na náměstí vyhrožoval lidem s nožem v ruce. Muž ze Dvora skončil ve vazběPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na náměstí vyhrožoval lidem s nožem v ruce. Muž ze Dvora skončil ve vazběZdroj: Canva
Článek byl publikován 19.10.2026 07:01
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →