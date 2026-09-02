Na monopostu Ferrari se objeví prvky připomínající Schumachera. Stáj tak uctí svého nejúspěšnějšího jezdce před domácí Monzou

Na krytu motoru přibyl Schumacherův podpis. Na přídi se objevily bílé hvězdy převzaté z jeho ikonické helmy. Startovní čísla Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca dostala retro font a z krytu motoru zmizela bílá plocha, takže vůz je výrazně červenější než obvykle. Nejde o sentimentální gesto ani o náhodné načasování. Ferrari pro Velkou cenu Itálie 2026 sestavilo jednorázovou livrej, která odkazuje na konkrétní momenty Schumacherovy kariéry v Maranellu, a rok 2026 nabízí hned tři důvody, proč právě teď.
Proč Monza a proč právě letos
Monza je domácí okruh Ferrari, ale symbolika sahá hlouběji. V roce 1996 Schumacher poprvé závodil v červené právě tady a vyhrál. O deset let později, v roce 2006, na stejném místě slavil svůj poslední monzský triumf za Ferrari a o stejném víkendu oznámil první odchod z formule 1. Rok 2026 tak spojuje tři kulatá výročí najednou: třicet let od příchodu do týmu, třicet let od prvního monzského vítězství v červené a dvacet let od toho posledního.
Ferrari poctu nepředstavilo jako rozhodnutí jednoho člověka. Oficiální materiály mluví o týmovém projektu, na kterém se podílela i PUMA jako partner pro závodní vybavení a fanouškovskou kolekci. Schumacherova rodina se k monzské livreji veřejně nevyjádřila.
Co přesně se na SF-26 změnilo
Úpravy nejsou kosmetické, ale ani nepřevracejí identitu vozu naruby. Ferrari zvolilo rozpoznatelné symboly Schumacherovy éry, které fungují i v televizním přenosu:
- Podpis Michaela Schumachera – umístěný na krytu motoru mezi číslem jezdce a logem HP.
- Bílé hvězdy na nose – přímá citace z designu Schumacherovy závodní helmy.
- Retro font startovních čísel – odkazující na vizuál F310 z roku 1996.
- Zlatý akcent na ráfcích BBS – drobný, ale na detailních záběrech výrazný prvek.
- Odstranění bílé z krytu motoru – celkově tmavší, sytější červená po celé délce vozu.
Hamilton i Leclerc navíc ponesou speciální kombinézy. Podle Motorsport.com budou v Monze vystaveny i Schumacherovy historické vozy F310, F2002 a 248 F1. Rubens Barrichello a Sebastian Vettel mají s legendárním F2002 absolvovat čestná kola.
Čísla, která vysvětlují, proč „nejúspěšnější jezdec Ferrari“
Označení není nadsázka. Podle oficiálního profilu F1 Hall of Fame Schumacher za Ferrari odřídil 180 Grand Prix, vyhrál 72 z nich, získal 58 pole positions a přivezl pět titulů mistra světa v řadě (2000–2004). V jeho éře tým navíc šestkrát po sobě ovládl Pohár konstruktérů. Celkově měl sedm titulů (první dva získal ještě s Benettonem v letech 1994 a 1995), ale právě ferrariovská pětiletka definovala moderní vrchol Scuderie.
Od lyžařského úrazu v prosinci 2013 nebyl Schumacher viděn na veřejnosti. Rodina jeho soukromí přísně chrání. Poslední ověřený veřejný signál přišel v dubnu 2025, kdy s pomocí manželky Corinny podepsal helmu pro charitu Jackieho Stewarta.
Jak Ferrari poctu porovnat s rivaly
Jednorázové livreje na počest legend nejsou ve F1 novinkou, ale každý tým k nim přistupuje jinak. McLaren v Monaku 2024 kompletně přebarvil vůz do Sennových barev, šlo o vizuálně radikální převrácení celé identity. Mercedes zvolil opačný přístup: od smrti Nikiho Laudy v roce 2019 nese na každém voze malou červenou hvězdu a v garáži visí jeho červená čepice. Trvalé, tiché, přítomné na každém závodě.
Ferrari se s monzskou SF-26 pohybuje mezi oběma póly. Livrej je jednorázová a viditelná, ale nepřevrací barevné schéma. Symboly (podpis, hvězdy, retro font) jsou dostatečně výrazné pro kamery, zároveň ale nepůsobí jako retro kostým. Spíš jako tichý rozhovor s historií, který nepotřebuje křičet.
Kde to uvidíte a co si můžete koupit
Speciální livrej uvidíte v přímém přenosu na Nova Sport 5 a platformě Oneplay, které pokrývají celou sezonu 2026. V mezinárodním záběru budou nejlépe čitelné celkové ztmavení vozu, retro čísla a hvězdy na nose. Schumacherův podpis u loga HP vynikne spíš v boxových detailech a onboard kamerách dostupných přes F1 TV Pro.
K monzému víkendu Ferrari a PUMA spustily limitovanou kolekci zahrnující repliku týmového trička, závodní bundu, kšiltovku i technický závodní set. Kolekce je komunikovaná jako „Monza Limited Edition“ a odkazuje na Schumacherovu první sezonu v červené.
Schumacherův podpis na krytu motoru SF-26 nebude vidět dlouho, jen jeden závodní víkend. Ale třicet let poté, co změnil identitu celého týmu, stačí jeden víkend, aby si Monza připomněla, kdo tu identitu vytvořil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta