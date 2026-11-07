Na moderní moučníky nás neužije, u nás nejvíc frčí stará dobrá klasika – na tyto křehké marmeládové šátečky nedám dopustit

Někdy stačí mít doma máslo, mouku a sklenici dobré marmelády, aby se na stole objevilo něco sladkého ke kávě. Malé máslové šátečky se hodí přesně pro takové chvíle, kdy čekáte návštěvu nebo si chcete zpříjemnit obyčejné odpoledne. Po upečení mají zlatavý povrch, křehké okraje a uvnitř sladkou ovocnou náplň, která se při každém soustu příjemně propojí s chutí máslového těsta. Mák s cukrem navíc vytvoří na povrchu jemně křupavou vrstvu.
Podobné drobné pečivo patří k domácímu pečení, které nepotřebuje slavnostní příležitost. Šátečky můžete připravit na víkend, rodinnou návštěvu nebo jen tak do zásoby, když máte chuť na něco malého. Každý kousek může mít trochu jiný tvar, a právě v tom je jejich půvab. Nemusí vypadat jako z cukrárny, důležité je, aby těsto zůstalo křehké a náplň měla výraznou ovocnou chuť.
Výběr marmelády ovlivní výsledek víc, než se na první pohled zdá. Malinová dodá šátečkům sladkokyselou chuť, rybízová bývá výraznější a kyselejší, zatímco třešňová působí jemněji a sladčeji. Pro pečení se nejlépe hodí hustá marmeláda nebo džem s menším množstvím volné tekutiny, protože při zahřívání tolik nevytéká. Zajímavé je, že džem obvykle obsahuje kousky ovoce, zatímco marmeláda se v běžné české kuchyni často používá pro hladší ovocnou náplň. Do šátečků můžete použít obojí, jen vybírejte takovou konzistenci, která udrží náplň uvnitř těsta.
Šátečky chutnají nejlépe po vychladnutí, kdy těsto získá svou typickou křehkost a ovocná náplň se ustálí. Po upečení je nechte vychladnout a uložte do uzavíratelné dózy, aby zůstaly příjemné i další den. Pokud chcete na jednom talíři nabídnout více chutí, rozdělte náplň mezi malinovou, rybízovou a švestkovou variantu. Díky tomu snadno připravíte pestré pohoštění z jediného těsta, které se hodí ke kávě, čaji i na návštěvu.
Do větší mísy prosejte hladkou mouku s moučkovým cukrem a práškem do pečiva. Přidejte vanilkový cukr a špetku soli, aby se suché suroviny rovnoměrně promíchaly. Studené máslo nakrájejte na menší kostky a zapracujte ho do moučné směsi, až vznikne drobenka.
Přidejte žloutky a zakysanou smetanu. Rychle vypracujte hladké těsto, které se spojí. Zabalte ho a uložte na 30 minut do lednice, aby zpevnilo a lépe se s ním pracovalo.
Troubu předehřejte na 180 °C a připravte si plech vyložený pečicím papírem. Vychlazené těsto rozválejte na pomoučené pracovní ploše na plát silný přibližně 3 mm. Nakrájejte ho na čtverce o velikosti 7–8 cm.
Doprostřed každého čtverce dejte přibližně 1 lžičku husté marmelády. Dva protilehlé rohy přehněte přes náplň směrem ke středu a lehce je přitiskněte, aby šátečky držely tvar. Nepoužívejte příliš mnoho marmelády, jinak by mohla při pečení vytékat.
Šátečky přeneste na připravený plech a potřete je lehce rozšlehaným bílkem. Povrch posypte krupicovým cukrem a mákem, který při pečení dodá jemnou chuť a lehce křupavou strukturu. Mezi jednotlivými kousky nechte trochu místa.
Pečte v předehřáté troubě 18–22 minut, dokud okraje a povrch lehce nezezlátnou. Během pečení šátečky sledujte, protože přesná doba závisí na jejich velikosti a konkrétní troubě. Po upečení je nechte vychladnout na plechu a potom je opatrně přesuňte na tác.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová