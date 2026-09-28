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Na mistrovství světa se sundají klubové dresy. Klubové vztahy ale nezmizí

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Brandon McNulty zaútočil 32 kilometrů před cílem a stal se prvním americkým mistrem světa v silničním závodě po 33 letech. Za ním přitom zůstala skupina plná silnějších předzávodních favoritů, která se k němu dostala až na dohled.
Na mistrovství světa se sundají klubové dresy. Klubové vztahy ale nezmizí

Na mistrovství světa se sundají klubové dresy. Klubové vztahy ale nezmizí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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