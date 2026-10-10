Na Messiho rozlučce zachytila kamera dvojici v objetí. Žena zpanikařila a internet má jasno, jde o nevěru

Úterní večer 6. října 2026, stadion Monumental v Buenos Aires, vyprodané hlediště. Argentina hraje přátelák s Beninem a celý svět ví, že jde o poslední zápas Lionela Messiho v národním dresu. Režie přenosu mezitím na chvíli přepne do hlediště a na obrazovce se objeví mladý pár. Muž má ruku kolem ramen ženy. Ona si kamery všimne, ruku ze svého ramene sundá, upraví si vlasy a podívá se na něj. Celé to trvá jen několik sekund. Do rána už z toho na sociálních sítích byla „nevěrná dvojice z Messiho rozlučky“. Videu přitom chybí jediná věc, kterou by takový příběh potřeboval: důkaz. Nikdo nezná jména těch dvou, jejich vztah, ani to, proč žena zareagovala právě takhle. Internet si chybějící kontext doplnil sám a podle šablony, kterou zná už přes rok.
Gesto, které trvalo pár sekund
Ověřené minimum je skromné. Brazilský portál Terra s odkazem na Jogada10 popisuje scénu takto: přenos ukázal dvojici v hledišti, muž měl několik sekund ruku přes rameno ženy, ta si po zjištění, že je na obrazovce, ruku sundala, upravila si vlasy a pohlédla na svého společníka. Média to označují jako rozpačitý nebo trapný moment. Přesná stopáž záběru ve spolehlivých zdrojích uvedená není.
Tím fakta končí. Všechno ostatní už je výklad. Slovo „zpanikařila“ popisuje dojem z reakce, ne prokázaný psychický stav. Gesto může znamenat cokoli: od studu z náhlého vystavení před desítkami tisíc lidí přes obyčejnou nechuť k projevům náklonnosti na veřejnosti až po situaci, kterou si komentující představují nejraději. Z několika sekund obrazu se dá popsat pohyb ruky, posun těla a pohled. Vztah dvou lidí ne.
Dvojice podle dostupných zdrojů zůstává neidentifikovaná. Na Redditu a v komentářích se sice objevují náznaky údajných profilů nebo reakcí na TikToku a síti X, žádné seriózní médium je ale nepotvrdilo. Ověřené vyjádření muže ani ženy neexistuje.
Efekt Coldplay: šablona, kterou si publikum doplní samo
Proč se z rozpačitého gesta stala aféra? Odpověď má jméno: Coldplay. V červenci 2025 kamera během koncertu na Gillette Stadium ve Foxborough zabrala v pasáži, kdy kapela promítá diváky na velkou obrazovku, dvojici v objetí. Oba se okamžitě schovali, Chris Martin to z pódia glosoval vtipem a video obletělo svět. Během pár dní byli identifikováni jako Andy Byron, tehdejší výkonný ředitel softwarové firmy Astronomer, a Kristin Cabotová, její personální šéfka.
Od té doby má každý záběr dvojice, která na velké obrazovce ucukne, připravený scénář. Mexický deník Excélsior použil hned 6. října v titulku spojení „pareja infiel“, tedy nevěrný pár, a sáhl po srovnání s Coldplay, totožnost ani skutečný vztah dvojice ale v textu nedoložil. Diskuse na subredditu r/BuenosAires se točila kolem stejných tří detailů: odstraněná ruka, nervózní úprava vlasů, dojem, že žena nechce být s mužem vidět. Část komentujících z toho vyvodila nevěru. Jiní připomínali, že jde jen o domněnky z krátkého klipu.
Tady leží podle nás skutečná pointa celé epizody. U Coldplay musel virální rámec ještě někdo vytvořit, mimo jiné zpěvák s mikrofonem. U Messiho rozlučky už nemusel nikdo nic říkat. Stačilo gesto a publikum si příběh o přistižení dosadilo samo, protože tu šablonu zná nazpaměť. Video nic nedokazuje. Funguje, protože zapadá.
Kde se oba příběhy rozcházejí
Podobnost je vizuální: kamera, objetí, rozpaky, lavina komentářů. Rozdíly jsou zásadní a jsou to přesně ty, na kterých stojí skandál.
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|Coldplay (2025)
|Messiho rozlučka (2026)
|Totožnost
|potvrzena firmou
|neznámá
|Vztah
|později popsán aktérkou
|nedoložen
|Následky
|dvě rezignace
|žádné známé
|Vyjádření aktérů
|ano, rozhovory
|žádné ověřené
Astronomer podle agentury AP potvrdil identitu dvojice a po interním vyšetřování i Byronovu rezignaci. Cabotová firmu krátce nato také opustila. Podle pozdějších rozhovorů, které poskytla deníkům New York Times a The Times a které převzal The Independent, spolu nebyli pár, ona k Byronovi chovala city, oba byli podle jejích slov odloučeni od svých partnerů a kontakt pak omezili na minimum. Popsala také výhrůžky a osobní dopady, které jí virální video přineslo. Ani u nejlépe zdokumentovaného případu tedy skutečnost neodpovídala úplně tomu, co si internet z deseti sekund videa odvodil.
U Messiho záběru chybějí jména, zaměstnavatelé i jakákoli stopa, po které by se dalo jít. Podobně tvrdý veřejný dopad je proto podle nás méně pravděpodobný. Neplyne to ale z nevinnosti dvojice, nýbrž z toho, že ji nikdo nezná.
Že stadionová kamera umí romantický příběh i vyrobit, ukázal už v roce 2014 univerzitní hokej v Minnesotě. Takzvaná polibková kamera tehdy zabrala bratra a sestru. Muž měl připravený papír s nápisem, že jde o sourozence, a video se stalo virálním právě proto, že kamera předpokládala vztah, který neexistoval.
Večer, který patřil někomu jinému
Hlavní událostí 6. října přitom nebyl pár v hledišti. Šéf argentinské federace Claudio Tapia oznámil rozlučku proti Beninu už v polovině září na síti X a z výkopu ve 20:00 místního času (v Česku v jednu v noci) se stala celovečerní show. Federace podle svého programu připravila hudbu před zápasem, vystoupení o poločase, drony, světelné efekty a pyrotechniku.
Na hřišti Argentina vyhrála 3:0. Messi podle AP proměnil penaltu a připravil další dva góly. Šlo o jeho 208. zápas za reprezentaci, kterou opouští po 21 letech se 126 góly. Závěr večera patřil jeho projevu, který AFA zveřejnila na svém webu: hraní za Argentinu podle něj bylo to nejlepší, co ho v životě potkalo. K virálnímu záběru fanoušků se Messi nevyjadřoval.
Na tribunách seděl i český fanoušek, který pro iSport popsal 85 tisíc lidí, elektrizující atmosféru, slzy a vděčnost Messimu. Výraznější české mediální pokrytí samotného videa s dvojicí se nám zatím dohledat nepodařilo. V Česku se rozlučka zapsala jako fotbalová událost, nikoli jako bulvární příběh.
Co smí kamera na stadionu a co člověk v davu
Kdo si kupuje lístek na velkou akci, počítá s tím, že může skončit na obrazovce. To ale neznamená, že ztrácí veškerá práva. V českém a evropském rámci platí, že zveřejnění podobizny člověka obecně vyžaduje jeho svolení. Výjimky existují, třeba pro zpravodajství nebo přiměřené užití při veřejné akci, jak shrnuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Záběry identifikovatelných lidí jsou podle GDPR osobními údaji. Irský dozorový úřad připouští u veřejných akcí oprávněný zájem pořadatele, doporučuje ale upozornění na místě, jasný účel záznamu a vyvážení zásahu do soukromí. Pro stadion v Buenos Aires platí argentinské právo a podmínky vstupenek, evropská pravidla tedy slouží jen jako obecné vodítko.
Pokud se někdo nechtěně stane virálním, má několik možností:
- zdokumentovat původní příspěvky i urážlivé komentáře,
- nahlásit obsah platformám a žádat o odstranění,
- obrátit se na pořadatele nebo médium s žádostí o stažení či anonymizaci,
- nereagovat ukvapeně veřejnými vyjádřeními, která pozornost jen přiživí,
- u záznamů s vážně poškozujícím dopadem se podle ÚOOÚ obrátit na policii nebo státní zastupitelství.
Je to střízlivý seznam. Ukazuje ale, že dohady o cizím vztahu mají skutečné adresáty, i když je internet zatím nezná jménem.
Z Messiho posledního večera v národním dresu zůstanou gól z penalty, drony nad Monumentalem a projev, při kterém plakal celý stadion. Z hlediště zůstane gesto ženy, která sundala ruku ze svého ramene, a tisíce lidí, kteří přesně věděli, co to znamená. Nevěděl to nikdo z nich.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta