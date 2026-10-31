Na medicíně nepatřil k nejlepším, teď má zachraňovat životy. Netflix uvede napínavý seriál z nemocniční pohotovosti

První tchajwanské drama zaměřené na urgentní příjem
Lékařské drama
Zázraky z pohotovosti je prvním tchajwanským seriálem, který se zaměří přímo na každodenní dění na nemocničním urgentním příjmu. Za osmidílnou novinkou stojí tvůrci oceňovaného seriálu Tears on Fire, který na IMDb dosahuje 7,9 bodů z 10. Při přípravách se tvůrci opírali o terénní výzkum a rozhovory se zdravotníky, aby co nejvěrněji zachytili realitu jejich práce.
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Vedle vypjatých lékařských zákroků tak seriál nabídne rovněž rozhodování pod tlakem, spolupráci mezi kolegy a složité vztahy, které vznikají mezi zdravotníky, pacienty a jejich blízkými. Zkrátka uvidíme, co obnáší každodenní boj o lidské životy.
Foto: Netflix Každá vteřina rozhoduje a ne každý lékař je bezchybný
Děj
lékařského dramatu Zázraky z pohotovosti nás zavede do nemocnice Yang-Da, kde se zástupce vedoucího urgentního příjmu Chou Cheng-chun v podání Wallace Hua rozhodne dát šanci neobvyklému nováčkovi. Lin Geng-ming (Kent Tsai) bude čerstvým absolventem medicíny, jehož studijní výsledky rozhodně nepatřily k nejlepším. Přesto dostane příležitost nastoupit na oddělení, kde bude každá chyba něco stát a na dlouhé rozmýšlení nebude čas. Po boku dalších začínajících lékařů, Tang Hsi (Chan Tzu-hsuan) a Chiang Tung-yena (Payne Peng), se bude muset naučit zvládat příval pacientů, komplikované případy i rozhodnutí, která mohou rozhodovat o životě a smrti.
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Pod vedením zkušené lékařky He Yu-hua (Cheryl Yang) mladí medici brzy zjistí, že samotné odborné znalosti k úspěchu stačit nebudou. Na urgentním příjmu je čekají také etická dilemata, spory uvnitř nemocnice a situace, v nichž ani maximální úsilí nezaručí šťastný konec. Každá směna tak prověří nejen jejich schopnosti, ale rovněž vzájemnou důvěru a důvody, proč se vůbec rozhodli stát lékaři. Postupně budou hledat vlastní cestu a zjišťovat, jak si zachovat ideály i ve chvílích, kdy půjde skutečně do tuhého.
Wallace Huo doufá, že seriál divákům přiblíží náročnou realitu práce zdravotníků. Jeho postava povede mladší kolegy a pomůže jim obstát v prostředí, kde se každé rozhodnutí může stát otázkou života a smrti.
„Každý den čelí narození, stárnutí, nemoci i smrti a pracují pod obrovským tlakem. Přesto se stále vracejí, aby zachraňovali životy. To není vůbec snadné,“ uvedl herec v rozhovoru pro Netflix.
Kent Tsai zase věří, že novinka ukáže lékaře jako obyčejné lidi, kteří navzdory svým znalostem a zkušenostem nejsou neomylní.
„Doktoři jsou obyčejní lidé. Bojí se, dělají chyby a někdy nedokážou někoho zachránit. Druhý den se ale stejně musí vrátit do práce,“ připomněl herec. Kdy lékařské drama Zázraky z pohotovosti vyjde na Netflixu?
Osmidílný seriál Zázraky z pohotovosti dorazí na Netflix už 12. listopadu. Pokud vás baví lékařská dramata, která vedle napínavých případů přinášejí i silné lidské příběhy, pochybnosti a boj s vlastními limity, tuhle novinku byste si rozhodně neměli nechat ujít. A to není všechno! Už o pár dní později vypustí streamovací gigant do světa další
seriál z lékařského prostředí, norské drama V pohotovosti. Takže pokud jste nadšenci takovýchto kousků, máte se v listopadu opravdu na co těšit. Foto: Netflix Foto: Netflix Zdroje: About.Netflix, Resonate Voices, IMDb