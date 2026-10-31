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Na medicíně nepatřil k nejlepším, teď má zachraňovat životy. Netflix uvede napínavý seriál z nemocniční pohotovosti

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Co se odehrává za dveřmi nemocničního urgentního příjmu, kde o životě a smrti někdy rozhodují pouhé vteřiny? Nový tchajwanský seriál Zázraky z pohotovosti (Miracles of the ER) nás zavede do prostředí plného vypjatých okamžiků, těžkých rozhodnutí a lidských příběhů, které nekončí odchodem pacienta z
Na medicíně nepatřil k nejlepším, teď má zachraňovat životy. Netflix uvede napínavý seriál z nemocniční pohotovosti

Na medicíně nepatřil k nejlepším, teď má zachraňovat životy. Netflix uvede napínavý seriál z nemocniční pohotovosti

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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