Na Martina dělám kromě rohlíčků i tyto voňavé šátečky s pudinkovou náplní – vždy se po nich jen zapráší

V sobotu dopoledne se v kuchyni peklo na celý víkend. Na stole chladly šátečky, vedle nich stál hrnek s kávou a každý, kdo prošel kolem, si alespoň jeden vzal. Ty s tvarohem mizely nejrychleji. Pod zlatavou kůrkou se skrývala jemná náplň a měkké těsto vonělo máslem a čerstvým pečivem. Člověk si ani nemusel sednout ke stolu, aby si na nich pochutnal. Stačilo se na chvíli zastavit v kuchyni a ulomit si ještě jeden kousek.
Kynuté pečivo patří k české domácí kuchyni odjakživa. Pekly se buchty, koláče, vdolky i různé plněné šátečky, které se podávaly o nedělích, při návštěvách i během svátků. Každá rodina měla své oblíbené náplně a recepty, které se předávaly dál. Tvaroh patřil mezi ty nejčastější, protože byl dostupný a v kuchyni měl široké využití. Jeho lehce nakyslá chuť se dobře doplňuje se sladkým těstem a náplň díky němu není přeslazená. Právě tahle kombinace dělá ze šátečků pečivo, ke kterému se člověk rád vrací.
Tvaroh není oblíbený jen pro svou chuť. Obsahuje kvalitní bílkoviny a podle druhu také vápník, který je důležitý pro zdraví kostí a zubů. Jednotlivé druhy se liší obsahem tuku i konzistencí, což se projeví také při pečení. Do šátečků se hodí tvaroh, který není příliš řídký, aby náplň zůstala uvnitř těsta a po upečení si zachovala příjemnou vláčnost. V českých kuchyních se používá nejen do buchet a koláčů, ale také do ovocných knedlíků, nákypů nebo pomazánek. Je to obyčejná surovina, která dokáže v mnoha pokrmech odvést opravdu dobrou práci.
Šátečky s tvarohovou náplní se hodí k snídani, na odpolední svačinu i na stůl, když přijde návštěva. Nejlepší jsou ještě v den upečení, ale pokud nějaké zbydou, můžete je druhý den krátce prohřát, aby těsto znovu změklo. Do tvarohu se dá přidat trochu vanilky nebo citronové kůry, pokud máte rádi jemně voňavou náplň. Není však potřeba nic složitě vymýšlet ani pečivo zdobit. Dobré kynuté těsto a poctivá tvarohová náplň úplně stačí. Právě v takových receptech se ukazuje, že na domácím pečení je nejhezčí jeho jednoduchost a chuť, kterou dobře známe.
Do menší misky rozdrobte čerstvé droždí, přilijte část vlažného mléka a přidejte špetku cukru odebranou z uvedeného množství. Promíchejte a nechte kvásek na teplém místě přibližně 10–15 minut, dokud se na povrchu nezačne tvořit pěna. Zbylé mléko ponechte na přípravu těsta.
Do větší mísy nasypte hladkou mouku, zbývající cukr a vanilkový cukr. Přidejte vejce, změklé máslo, sůl a zbylé mléko. Nakonec přilijte vzešlý kvásek a všechny suroviny důkladně zpracujte v hladké, pružné těsto.
Těsto hněťte několik minut, dokud nebude hladké a dobře propracované. Poté mísu zakryjte čistou utěrkou a nechte těsto na teplém místě kynout přibližně 120 minut, dokud viditelně nezvětší svůj objem. Délku kynutí přizpůsobte teplotě v místnosti a aktivitě droždí.
Vanilkový pudinkový prášek uvařte s mlékem podle návodu na obalu. Hotový pudink nechte úplně vychladnout, ideálně za občasného promíchání, aby se na povrchu nevytvořil škraloup. Při chladnutí jej můžete přikrýt potravinářskou fólií položenou přímo na povrch.
Do mísy dejte tvaroh, vanilkový cukr a cukr. Přidejte vychlazený pudink a vše důkladně vyšlehejte do hladké náplně. Hotovou náplň uložte do lednice, aby před plněním zůstala pevná a dobře se s ní pracovalo.
Vykynuté těsto přendejte na lehce pomoučenou pracovní plochu a rozdělte je na 2 části. Každou část rozválejte na plát silný přibližně 4–5 mm a rozkrájejte na čtverce o straně přibližně 8–10 cm. Velikost čtverců přizpůsobte tomu, jak velké šátečky chcete připravit.
Troubu předehřejte na 200 °C a plechy vyložte pečicím papírem. Doprostřed každého čtverce dejte přiměřené množství tvarohové náplně, ale ponechte volné okraje. Pro vytvoření šátečků spojte rohy nad náplní a okraje důkladně přitiskněte, aby se během pečení nerozevřely.
Šátečky rozložte na plechy s dostatečnými rozestupy. Vejce rozšlehejte vidličkou a potřete jím povrch těsta, aby po upečení získal zlatavou barvu. Pokud těsto při tvarování výrazně ztratilo svůj objem, nechte šátečky před pečením ještě přibližně 10–15 minut odpočinout.
Plech vložte do předehřáté trouby a šátečky pečte při 200 °C přibližně 20–25 minut, dokud nebudou na povrchu zlatavé a těsto propečené. Dobu pečení přizpůsobte velikosti šátečků a průběžně kontrolujte jejich barvu. Upečené pečivo nechte krátce zchladnout a ještě mírně teplé je podle chuti poprašte moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová