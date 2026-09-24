Na Marsu se kdysi vystřídaly tři významné vodní systémy. Byly tu i horké prameny

Sopečné horniny místo jezerního bahna
NASA vyslala rover Perseverance do 45 kilometrů širokého kráteru Jezero záměrně – orbitální snímky jasně ukazovaly stopy po pradávném jezeře a říční deltě. Vědci očekávali, že na místě bývalého pobřeží najdou usazené horniny podobné jílu, jaké už Perseverance i jeho vzdálený kolega Curiosity objevili na jiných místech Marsu.
Realita je však jiná. Oblast nazvaná Margin Unit není tvořena prastarým bahnem, ale tvrdou horninou, která se zformovala z hlubinného magmatu nebo povrchové lávy. Z velké části jde o olivín.
To je minerál, který si dokonale uchovává stopy po kontaktu s vodou. A právě v něm vědci objevili důkazy o třech po sobě jdoucích vodních epizodách, z nichž každá horninu chemicky proměnila jiným způsobem.
Křižovatka tří vodních světů
Nejdřív se voda pohybovala hluboko pod povrchem. Protékala horkými horninami, postupně je měnila a vytvářela v nich viditelné žíly.
Potom nastala změna. Voda se dostala až na povrch a oblast zalilo jezero. Některé horniny proto nesou stopy dlouhého pobytu pod vodou.
A nakonec se do hry zapojila ještě horká voda z útrob planety. Procházela puklinami v horninách podobně jako horké prameny na Zemi a zanechala za sebou další typ minerálů.
Vědci přitom zatím nevědí, jak dlouho jednotlivé etapy trvaly ani jak velké byly mezi nimi časové rozestupy. Mohly následovat poměrně rychle po sobě, ale stejně tak je mohly dělit miliony let.
„Teď víme, že toto místo bylo jakousi křižovatkou vodních systémů,“ říká hlavní autorka studie Candice Bedford z Purdue University.
Mars neustále překvapuje
Perseverance k průzkumu použil mimo jiné laserový přístroj SuperCam. V roce 2023 jím horninu v této oblasti zasáhl celkem 185krát. Z nepatrných částic odpařených laserem dokázal určit, z čeho jsou jednotlivé části horniny složené.
Výsledkem je poměrně jednoduchý, ale důležitý obrázek minulosti Marsu: jedno místo, tři různé druhy vody a tři různé kapitoly jeho historie.
Studie byla publikována v září 2026 v odborném časopise Communications Earth & Environment. Zjištění naznačují, že Mars byl v minulosti mnohem komplexnějším vodním světem, než se dosud předpokládalo.
Zdroje článku: Perseverance Gives Mars Scientists a New Order of Events for Jezero's Water, srpske.rs, pasadenanow.com, iflscience.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý