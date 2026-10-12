Na Marsu možná nebudeme vozit cihly ze Země. Vědci by chtěli stavět z bakterie

Poslat člověka na Mars je jedna věc. Udržet ho tam při životě a postavit mu zázemí je problém úplně jiného řádu. Každý kilogram dopravený ze Země stojí místo, palivo a peníze. Tým americké neziskové výzkumné organizace Pioneer Labs proto zkouší obrátit celý problém naruby. Místo dopravy hotového materiálu chce využít to, čeho je na Marsu dostatek.
Výsledkem je mikroorganismus označený sPL.001, který vychází z bakterie Cupriavidus necator. Ta je zajímavá schopností vytvářet polyhydroxyalkanoáty, tedy PHA, skupinu biologicky vyráběných polymerů využitelných jako bioplast.
Z toxické marsovské půdy má vzniknout užitečný materiál
Mars přitom není zrovna zahrádka čekající na zasazení první brambory. Regolit obsahuje mimo jiné chloristany a vysoké koncentrace některých solí, které představují pro pozemské organismy vážný problém.
Výzkumníci nejprve testovali šestnáct mikroorganismů. Mezi nejperspektivnější patřily Cupriavidus necator H16 a Pseudomonas putida KT2440. Následovala laboratorní evoluce, při které byly mikroorganismy postupně vystavovány stále náročnějším podmínkám.
Právě z Cupriavidus necator nakonec vznikl sPL.001. V laboratorních podmínkách dokázal využít živiny získané z chemicky napodobeného marsovského regolitu. Zdrojem uhlíku byl acetát, který by podle navrženého systému mohl vznikat z oxidu uhličitého obsaženého v atmosféře Marsu.
Výsledek není jen teoretický. Upravený mikroorganismus při simulovaných marsovských podmínkách vytvořil více než trojnásobné množství PHA oproti původnímu kmeni.
Mars by bakterii rychle připomněl, kde je její místo
Představa mikroba vypuštěného na povrch Marsu, který začne planetu samovolně měnit, ale patří zatím spíš do sci-fi. sPL.001 má pracovat uvnitř vyhřívaného a řízeného bioreaktoru. Ten by jej chránil před radiací, extrémními teplotami, nízkým tlakem a dalšími podmínkami marsovského povrchu.
To je současně bezpečnostní pojistka. Organismus není fotosyntetický a bez dodávaného zdroje uhlíku se nedokáže jednoduše šířit. Pioneer Labs společně s dalšími autory navrhuje také systém PRIM, který má hodnotit riziko kontaminace Marsu organismy určenými pro budoucí biologickou výrobu.
Firma jde ve svých plánech ještě dál a počítá s možností vyrábět na Marsu ve velkém materiál pro tlakové a radiačně chráněné stavby. To už je ale zatím návrh, nikoliv fungující marsovská továrna.