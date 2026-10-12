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Na Marsu možná nebudeme vozit cihly ze Země. Vědci by chtěli stavět z bakterie

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Budoucí obyvatelé Marsu možná nebudou muset vozit každý kilogram stavebního materiálu ze Země. Vědci upravili bakterii sPL.001 tak, aby dokázala využívat suroviny dostupné na rudé planetě a vyrábět z nich bioplast.
Na Marsu možná nebudeme vozit cihly ze Země. Vědci by chtěli stavět z bakterie

Na Marsu možná nebudeme vozit cihly ze Země. Vědci by chtěli stavět z bakterie

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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