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Na malém kousku křemíku začala počítačová revoluce. Původně měl jen počítat účtenky

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Dennívýzva
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Japonská firma chtěla lepší kalkulačku. Její zakázka však přiměla několik inženýrů zkusit něco, co tehdy vypadalo neobvykle: vtěsnat hlavní výpočetní část počítače do jediného čipu. V listopadu 1971 se Intel 4004 představil veřejnosti. Jeho největší význam se ukázal až ve chvíli, kdy si ostatní uvědomili, že nemusí sloužit pouze kalkulačkám.
Na malém kousku křemíku začala počítačová revoluce. Původně měl jen počítat účtenky

Na malém kousku křemíku začala počítačová revoluce. Původně měl jen počítat účtenky

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 11:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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