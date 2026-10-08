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Na Maledivách se Nela Slováková rozhodně nekrotí: V bikinách předvedla odvážné detaily

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Influencerka a podnikatelka Nela Slováková odletěla s partnerem Radkem Roušalem na Maledivy. Po týdnech, během nichž řešila otevření nového obchodu a její partner náročný zápas v MMA, tráví dvojice čas na plážích a u oceánu. Slováková přitom ani na dovolené nezanevřela na cvičení a svůj pobyt pravidelně dokumentuje na sociálních sítích.
Na Maledivách se Nela Slováková rozhodně nekrotí: V bikinách předvedla odvážné detaily

Na Maledivách se Nela Slováková rozhodně nekrotí: V bikinách předvedla odvážné detaily

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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