Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Na Letné se scházejí tisíce lidí. Demonstrují za nezávislá veřejnoprávní média

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na Letné se schází první tisíce lidí z celé republiky na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Demonstraci svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Program začíná ve 14 hodin a podle organizátorů by mohlo jít o jedno z největších veřejných shromáždění v historii Česka.
Na Letné se scházejí tisíce lidí. Demonstrují za nezávislá veřejnoprávní média

Na Letné se scházejí tisíce lidí. Demonstrují za nezávislá veřejnoprávní média

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 12:00

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Na Letné se scházejí stovky lidí. Demonstrují za nezávislá veřejnoprávní média
Na Letné se scházejí stovky lidí. Demonstrují za nezávislá veřejnoprávní média
Historický dům na Strossmayerově náměstí projde rekonstrukcí. Vznikne v něm 21 bytů
Historický dům na Strossmayerově náměstí projde rekonstrukcí. Vznikne v něm 21 bytů

Jedna z architektonických dominant Strossmayerova náměstí na Praze 7 projde rekonstrukcí. Historický dům z...

Pozor při zatápění i čištění komínů. Můžete narazit na nečekané spáče
Pozor při zatápění i čištění komínů. Můžete narazit na nečekané spáče

S příchodem chladného počasí lidé začínají naplno topit a připravují své domovy na zimu. Právě v tomto...

Měla chuť na husu, tak zavolala policii. Seniorce pomohl strážník s humorem
Měla chuť na husu, tak zavolala policii. Seniorce pomohl strážník s humorem

Husu s červeným nebo bílým zelím? I takové otázky řešil strážník, kterému o pomoc zavolala...

Václavák se připravuje na návrat tramvají. Nový výstup z metra otevřou příští rok
Václavák se připravuje na návrat tramvají. Nový výstup z metra otevřou příští rok

Proměna Václaváku je stále zřetelnější. Na stavbě nové tramvajové tratě už dělníci pokládají finální...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.