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Na letenky a pohřeb peníze nemá, manžel jede do Česka koncertovat. Dominika Gottová nepřestává šokovat

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Dominika Gottová (53) se po smrti své maminky Antonie Zacpalové (†91) ocitla v obtížné situaci. Tvrdí, že nemá peníze na cestu z Finska do Česka, zatímco její manžel Timo Tolkki (60) má už ve středu vystoupit v Olomouci. Kolem posledního rozloučení navíc nastal nečekaný obrat. Pohřeb nakonec zajistila a zaplatila dlouholetá rodinná známá.
Na letenky a pohřeb peníze nemá, manžel jede do Česka koncertovat. Dominika Gottová nepřestává šokovat

Na letenky a pohřeb peníze nemá, manžel jede do Česka koncertovat. Dominika Gottová nepřestává šokovat

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 16:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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