Na letenky a pohřeb peníze nemá, manžel jede do Česka koncertovat. Dominika Gottová nepřestává šokovat

Nejstarší dcera zesnulého zpěváka Karla Gotta prožívá náročné období. Její maminka Antonie Zacpalová zemřela v pondělí 5. října ve věku 91 let a Dominika se s ní nestihla osobně rozloučit. Po smutné zprávě oznámila, že potřebuje přicestovat do Prahy, převzít matčiny osobní věci a vyřešit záležitosti spojené s pohřbem. Současně přiznala, že jí v cestě brání nedostatek finančních prostředků. Jenže právě v době, kdy se řeší její návrat do vlasti, má do České republiky přijet její manžel, finský hudebník Timo Tolkki. Ten totiž připravuje koncertní turné, které má odstartovat právě na českém území.
Timo Tolkki má vystoupit v Olomouci
Podle zveřejněného koncertního programu se Timo Tolkki představí ve středu 14. října od 20 hodin v olomouckém klubu Bounty Rock Cafe. Někdejší kytarista finské metalové skupiny Stratovarius se vrací na evropská pódia s programem připomínajícím nejznámější skladby této kapely. Vstupenky na jeho vystoupení se prodávají za 499 korun v předprodeji, na místě mají stát 599 korun. Olomoucký koncert má být první zastávkou jeho říjnového evropského turné. Hudebník má následně pokračovat na Slovensko a do dalších evropských zemí. Jeho plánovaný příjezd tak přitahuje pozornost také kvůli současným problémům jeho manželky.
Dominika přitom ještě minulý týden uváděla, že s manželem nemají dostatek peněz ani na její letenku. Finanční potíže dvojici provázejí dlouhodobě a oba již dříve veřejně hovořili o svých zdravotních problémech. Po smrti Antonie Zacpalové se navíc objevily informace, že Dominika začala shánět peníze také mezi svými známými. Pomoc jí měl poskytnout například novinář Luboš Procházka, který s ní v minulosti spolupracoval na knize o Karlu Gottovi. Samotný plánovaný koncert ovšem ještě nedokazuje, že má Tolkki peníze na osobní cestování nebo že může zajistit dopravu své manželce. Zatím také není potvrzeno, zda hudebník do Česka skutečně dorazí podle původního plánu a jakým způsobem bude jeho pracovní cesta financována.
Pohřeb nakonec zaplatila rodinná známá
Zásadní změna mezitím nastala v otázce posledního rozloučení s Antonií Zacpalovou. Ještě v pondělí ráno se objevily informace, že pohřeb zesnulé tanečnice je připravena financovat Ivana Gottová, vdova po Karlu Gottovi. Dominika se na ni měla prostřednictvím manžela obrátit s žádostí o finanční pomoc. Nakonec však nebylo nutné této nabídky využít. Pohřeb totiž během pondělí zajistila a uhradila dlouholetá rodinná známá, která si nepřeje zveřejnit svou totožnost. Žena byla s Dominikou po úmrtí její matky v kontaktu a Antonii v minulosti navštěvovala také v domově pro seniory.
Organizaci posledního rozloučení přitom předcházely komplikace, kvůli nimž hrozilo, že se o pohřbení bude muset postarat obec. Český zákon o pohřebnictví stanovuje lhůtu 96 hodin od oznámení úmrtí, během níž může pohřbení sjednat vypravitel pohřbu. Pokud tak nikdo neučiní a nejsou splněny jiné zákonné výjimky, přechází povinnost zajistit pohřbení na příslušnou obec. V případě Antonie Zacpalové se takový scénář v uplynulých dnech skutečně zvažoval. Rodinná známá ovšem vysvětlila, že se sama nacházela v zahraničí a záležitost chtěla začít vyřizovat již v pátek. Potřebné kroky proto podnikla v pondělí 12. října, kdy se podařilo pohřeb objednat a zaplatit.
Dominika se má s maminkou rozloučit později
Poslední rozloučení s Antonií Zacpalovou se podle současných informací uskuteční až později a bez přítomnosti veřejnosti. Rodinná známá počítá s tím, že se soukromého obřadu zúčastní také Dominika Gottová a její manžel. Nejstarší dcera Karla Gotta se však zatím do Prahy nechystá. Její blízká známá popsala, že ji smrt maminky silně psychicky zasáhla a v současnosti není připravena cestovat. Termín budoucího rodinného rozloučení zatím nebyl zveřejněn. Známá se má postarat také o další náležitosti spojené se zpopelněním a uložením ostatků.
Antonie Zacpalová byla bývalou tanečnicí a někdejší partnerkou Karla Gotta, se kterým měla v roce 1973 dceru Dominiku. Poslední roky života trávila v domově pro seniory v pražských Vysočanech, zatímco její jediná dcera žila převážně ve Finsku. Jejich osobní setkání byla v posledních letech vzácná, Dominika však dříve uváděla, že s maminkou udržuje telefonický kontakt. Po její smrti se pozornost soustředila především na finanční problémy rodiny a nezajištěný pohřeb. Nyní je alespoň otázka financování posledního rozloučení vyřešena. Zda se Dominika do Česka dostane v souvislosti s manželovým koncertním turné, nebo přicestuje až na pozdější rodinný obřad, zatím potvrzeno není.