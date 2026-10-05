Na ledě jednička, v posteli nula. Lauberová propálila jména slavných sportovců, kteří za ni platili

Nejostřejší věta celého rozhovoru nepatří jí samotné, ale hokejové legendě. „Jednička na ledu, ale v posteli nula“ je hodnocení, které podle citací serveru eXtra.cz vyslovila Lauberová na adresu Jaromíra Jágra. Led tu patří hokeji, ne žádné zimní disciplíně, kterou by Lauberová ovládala. Tvrzení o schůzkách s Jágrem, bývalým fotbalovým reprezentantem Feninem i politikem a podnikatelem Richterem ale stojí výhradně na jejím vyprávění. Nikdo ze jmenovaných se podle dostupných zdrojů veřejně nevyjádřil a nezávislé potvrzení zatím chybí. Právě proto je zajímavé, jak se její verze za posledních několik let proměnila.
Tři jména a jeden posměšek
Původní platformou je devatenáctý díl podcastu TheCast s názvem „Nikol Lauberová: Z dětství až do Clash a Šlajska House“. Archiv pořadu rozlišuje veřejnou verzi na YouTube a necenzurovanou verzi na placené platformě HeroHero. Jména z rozhovoru vytáhl článek, který eXtra.cz zveřejnil 4. října 2026.
Podle těchto citací Lauberová popsala tři různé situace:
- Martin Fenin: návštěvy u něj doma. Podle jejích slov z nich někdy odcházela s penězi, aniž by mezi nimi došlo k sexuálnímu kontaktu.
- Jaromír Jágr: setkání v podniku, kde tehdy pracovala jako společnice. Peníze mu měl podle ní předávat manažer. Sem patří i výrok o „nule v posteli“.
- Milan Richter: jediné jméno mimo sport. Zařadila ho mezi muže, kteří si ji měli platit.
Všechno jsou to tvrzení jedné strany. Schůzky ani platby nedokládá žádný zveřejněný dokument.
Před dvěma lety šlo o diskrétnost
V lednu 2024 zněla Lauberová úplně jinak. V rozhovoru pro Super.cz mluvila o slavných klientech jen v náznacích. Zmínila „známého sportovce“, respektive hokejistu, „vdanou paní z fotomodelingu“ a „herce z nekonečných seriálů“. Jména si nechala pro sebe.
Tehdy také vysvětlovala proč. V placené společnosti je podle ní diskrétnost základ, protože zveřejnění jednoho klienta odradí všechny další. Prozradila i ceny: na začátku 2 500 Kč za hodinu, z čehož jí zůstávala polovina, později si měla vydělávat kolem 100 000 Kč měsíčně.
Za necelé tři roky se tak z obchodního pravidla stala minulost. Kdo dřív platil za mlčení, je dnes podle jejího vyprávění obsahem podcastu.
Září na Clashi rozjelo lavinu
Říjnový podcast nepřišel z čistého nebe. Už 8. září 2026 se Lauberová a Fenin potkali na tiskové konferenci Clash 17 a Expres jejich kontakt popsal jako „erotické dusno“. O den později Lauberová stejnému deníku řekla, že Fenin býval jejím milencem a že se spolu „nějakou dobu vídali“. Tvrdila také, že má důkazy, které ale zveřejnit nechce. Fenin se podle Expresu k jejich dřívější známosti „moc nechtěl“ vyjadřovat.
Následovalo 24. září a článek serveru Clash Rankings o jejím návratu k organizaci, která ji kdysi vyhodila. Po incidentech s exkrementy dostala doživotní zákaz. Domluvené zápasy s Lady Dee a Sakurou Hell se nikdy neuskutečnily. Nyní má smlouvu na zápas v únoru 2027 a k tomu účast v projektu Šlajska House. Proč jména zveřejnila právě teď, sama nevysvětlila. Podle nás ale načasování mluví samo za sebe.
Soukromí jako nová měna
Lauberová, známá také pod pseudonymem Wild Nicol, točí obsah pro dospělé od roku 2021. Pozornost umí získávat i mimo kameru: v březnu 2026 přišla nahá na červený koberec Českého lva. Pozornost je její pracovní nástroj a podcast se jmény slavných mužů do této strategie zapadá.
Ukazuje to i širší posun. Reality show kolem Clashe, podcasty s placenou necenzurovanou verzí a sociální sítě vytvořily trh, na kterém má cenu příběh, a čím známější jméno v něm zazní, tím vyšší cenu má. Diskrétnost, kterou Lauberová v roce 2024 popisovala jako základ řemesla, se v takovém prostředí nevyplácí. Vyplácí se odhalení.
Za zmínku stojí i hierarchie verzí. Pokud ty nejpikantnější detaily zazněly v placené části, nejde jen o zpověď, ale o produkt.
Co zatím chybí
Reakce Jágra, Fenina ani Richtera na říjnová tvrzení se nám nepodařilo dohledat. Nejsou známé ani žádné kroky sportovních svazů, sponzorů nebo zaměstnavatelů. Fenin se v září dál objevoval v rámci Clashe, u Jágra ani Richtera nic nenasvědčuje profesním dopadům.
Riziko je reputační a potenciálně i právní. Trestní zákoník v paragrafu 184 definuje pomluvu jako sdělení nepravdivého údaje, který může značně ohrozit vážnost člověka, jeho zaměstnání nebo rodinné vztahy. Při šíření přes média nebo internet počítá s přísnějším trestem. Žalobu ani trestní oznámení ale zatím nikdo nepodal a nic nenaznačuje, že by Lauberová tvrdila něco nepravdivého. Rozhodnout o tom by mohl jedině soud.
V lednu 2024 Lauberová tvrdila, že jména nikdy neřekne, protože by přišla o klienty. Dnes už klienty nepotřebuje. Má publikum, které platí za to, aby je slyšelo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta