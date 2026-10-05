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Na Kypru zemřel teprve tříletý chlapeček. Za vše může jeho otec

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Soud v kyperském Pafosu v pondělí odložil řízení s 37letým Britem, který přiznal odpovědnost za smrt svého malého syna po pádu z okna hotelu. Obhajoba čeká na dokument z jeho zaměstnání ve Velké Británii, který chce předložit mezi podklady pro stanovení trestu. Jednání má pokračovat v úterý 6. října, samotný rozsudek ale nemusí padnout ještě tentýž den.
Na Kypru zemřel teprve tříletý chlapeček. Za vše může jeho otec

Na Kypru zemřel teprve tříletý chlapeček. Za vše může jeho otec

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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