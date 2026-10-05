Na Kypru zemřel teprve tříletý chlapeček. Za vše může jeho otec

Pondělní jednání mělo být věnováno okolnostem případu, polehčujícím skutečnostem a následně rozhodování o trestu. Obhájce Alexandros Alexandrou však požádal o jednodenní odklad, protože do spisu nedorazilo potvrzení od zaměstnavatele obžalovaného týkající se jeho práce a příjmů. Podle právníka má obhajoba připravený písemný materiál rovněž k mužovým osobním a finančním poměrům. Žalobce má nejprve soudu přednést skutkový stav a poté dostane prostor obhajoba. Alexandrou uvedl, že verdikt může přijít v úterý, ale také později během tohoto týdne.
Tragédie se stala několik hodin po příjezdu
Chlapec Jaxon zemřel 12. července poté, co v hotelovém komplexu v Chlorakas u Pafosu spadl z prostoru čtvrtého patra. Rodina přicestovala na Kypr teprve v časných ranních hodinách a šlo o první den její dovolené. Podle informací, které policie předložila soudu během vyšetřování, čekal otec se synem a dědečkem před pokojem na výtah, když si s dítětem hrál. Vyšetřovatelé prověřovali, zda byla část velkého okna v jejich blízkosti otevřená, aniž si toho otec všiml, a zda mu dítě během hry nevyklouzlo a nepropadlo otvorem. Přesný mechanismus události byl v různých médiích popisován odlišně, proto jej nelze nad rámec soudně prezentovaných zjištění považovat za definitivně ustálený.
Pitva podle portálu Cyprus Mail zjistila těžké poranění mozku a mnohočetná poranění těla a životně důležitých orgánů způsobená pádem z výšky. Dítě bylo převezeno do všeobecné nemocnice v Pafosu, kde lékaři konstatovali jeho smrt. Otec byl ještě po tragédii zadržen a soud jej původně poslal na osm dní do vazby. Později byl propuštěn na kauci 20 000 eur, musel odevzdat cestovní doklady, byl zařazen na seznam osob se zákazem vycestování a měl se jednou týdně hlásit na policejní stanici v Pafosu. Obžalobu chtěla obhajoba zastavit
Soud později otci dovolil odcestovat do Británie na synův pohřeb, k čemuž musel složit další záruku 10 000 eur. Následně se na Kypr vrátil a znovu odevzdal cestovní doklady. Jeho právníci se ještě před zahájením hlavní části řízení obrátili na generálního prokurátora s žádostí, aby bylo trestní stíhání z humanitárních důvodů zastaveno. Žádost podaná 7. srpna však nebyla přijata; podle vyjádření obhajoby úřad dospěl k závěru, že pokračování trestního řízení je ve veřejném zájmu.
Sedmatřicetiletý muž následně 22. září před okresním soudem v Pafosu přiznal vinu k obvinění ze způsobení smrti neuváženým či nedbalostním jednáním. Podle jeho právníka se tak rozhodl také proto, aby rodina nemusela během dlouhého procesu opakovaně procházet důkazy a okolnostmi smrti dítěte. Za čin mu podle kyperských médií hrozí maximálně čtyři roky vězení, výše a forma trestu ale zatím stanoveny nebyly. Obhajoba žádá co nejmírnější postih a upozorňuje, že mezi možnostmi, o nichž může soud rozhodovat, je podle kyperského práva také podmíněný trest nebo peněžitá sankce.
zdroje: Cyprus Mail