Na květák v trojobalu jsem nedala dopustit, ale tento zapečený se sýrem nemá konkurenci – rychlý a opravdu vynikající

Někdy stačí jediná večeře, aby člověk zjistil, že už nechce další misku salátu ani obyčejnou vařenou zeleninu. Přesně v takové chvíli dostává šanci květák. Zapečený květák se sýrem a česnekem promění nenápadnou zeleninu v teplou a voňavou přílohu, která má měkký střed, výraznou chuť a na povrchu lákavě opečený sýr. Česnek mu dodá vůni, chilli lehkou pikantnost a citronová šťáva zase svěžest, díky které nepůsobí výsledná chuť těžce.
Na tomto receptu je zajímavé především spojení několika výrazných surovin, které se navzájem vyvažují. Parmazán při pečení vytvoří slanou a intenzivní chuť, zatímco olivový olej pomáhá květáku zůstat vláčný a zároveň podporuje jeho dozlatova opečený povrch. Trocha suchého bílého vína přidá jemnou kyselost a vůni, která se dobře doplňuje s česnekem a sýrem. Citron pak celé kombinaci dodá svěžest a pomůže zvýraznit chuť samotného květáku, takže nezanikne pod výrazným sýrem.
Výhodou je také jednoduché servírování. Zapečený květák se hodí k pečenému i grilovanému masu, rybám nebo jako teplá zeleninová příloha k běžné večeři. Pokud ho připravíte ve větším množství, můžete ho druhý den znovu krátce prohřát a podávat třeba s jogurtovým dipem. Nejlepší je však čerstvý, kdy je sýr ještě příjemně vláčný a okraje květáku mají lehce křupavou strukturu.
Recept lze snadno přizpůsobit podle toho, co máte doma. Parmazán můžete částečně nahradit goudou nebo vyzrálým čedarem, které vytvoří výraznější a vláčnější sýrovou vrstvu. Kdo má rád křupavý povrch, může před pečením přidat trochu strouhanky smíchané se sýrem. Jemnější verzi připravíte bez chilli, naopak milovníci pikantních chutí mohou přidat trochu více chilli vloček nebo špetku uzené papriky. Právě díky těmto drobným změnám může mít obyčejný květák pokaždé trochu jinou podobu.
Květák očistěte, odstraňte listy a rozdělte ho na menší růžičky. Větší kusy překrojte, aby se všechny části propekly přibližně stejně. Vložte je do zapékací nádoby a lehce osolte a opepřete.
Česnek oloupejte a prolisujte nebo najemno nastrouhejte. Smíchejte ho s polovinou olivového oleje a směsí potřete květák ze všech stran. Česnek se během pečení krásně rozvoní a spolu s olejem vytvoří základ výrazné chuti.
V misce promíchejte strouhaný parmazán, citronovou šťávu a suché bílé víno. Přidejte chilli vločky, oregano, zbytek soli a černý pepř a vše dobře spojte. Sýrovou směs rovnoměrně rozdělte na květák a nakonec ho pokapejte zbývajícím olivovým olejem.
Zapékací nádobu zakryjte alobalem a vložte do trouby předehřáté na 200 °C. Pečte přibližně 30 minut, aby květák uvnitř změkl a zároveň se prohřál. Poté alobal odstraňte a pokračujte v pečení dalších 15 minut, dokud povrch nezezlátne a sýr se pěkně nezapeče.
Pokud chcete výraznější a křupavější sýrovou kůrku, zapněte na poslední minutu gril. Květák během této chvíle pečlivě hlídejte, protože sýr může rychle ztmavnout. Hotový zapečený květák podávejte ještě teplý jako přílohu k masu, rybě nebo jako samostatné lehčí jídlo.
Pokud vám část květáku zbyde, nechte ho vychladnout a uložte v uzavřené nádobě do chladničky. Nejlépe chutná znovu prohřátý v troubě, aby se povrch opět lehce opekl. Spotřebujte ho do 2–3 dnů.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová