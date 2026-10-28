Na Krtkův dort z krabice zapomeňte – tato vylepšená domácí verze na plech je 1000krát lepší a přípravu zvládne každý

Krtkův dort s karamelem na plech je naprostým králem všech rodinných oslav a odpoledních posezení, kde se schází celá rodina. Když do něj poprvé zaboříte lžičku, přivítá vás neuvěřitelně vláčná textura spojená s neodolatelnou kombinací čokolády, karamelu a čerstvého ovoce. Je to geniální proměna oblíbené klasiky do praktické podoby z plechu, která skvěle vypadá, úžasně chutná a u stolu vždy sklidí obrovský úspěch.
Historie legendárního krtkova dortu sahá do doby, kdy se tenhle zábavný moučník poprvé objevil v chladicích boxech obchodů a okamžitě si získal srdce malých i velkých milovníků sladkého. Jeho charakteristický vzhled připomínající krtinec dal vzniknout originální tradici, kterou si šikovné domácí kuchařky rychle přizpůsobily pro vlastní pečení. Moderní verze obohacená o poctivou vrstvu zkaramelizovaného kondenzovaného mléka a lahodný smetanový sýr posouvá tuhle dětskou i dospělou klasiku na zcela novou kulinářskou úroveň. Jde o tradici, která v tomto vylepšeném kabátku přináší na stůl maximální radost z pečení.
Velkou výhodou tohoto receptu je jeho obrovská variabilita, díky které si můžete chuť snadno přizpůsobit tomu, co máte zrovna po ruce. Pokud zrovna nemáte po ruce banány, skvěle je v korpusu nahradí Šťavnaté hrušky nebo měkké jahody. Do krému můžete pro zajímavější šmrnc vmíchat špetku mleté kávové chuti nebo pár kapek vanilkového extraktu. A jestli chcete dezert ještě víc ozvláštnit, posypte finální vrstvu nasekanými oříšky nebo strouhanou hořkou čokoládou pro dokonalý vizuální a chuťový efekt.
Začněte s přípravou těsta. Mouku smíchejte s kakaem a kypřicím práškem do pečiva.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
V samostatné míse vyšlehejte vejce se solí a za stálého šlehání přidejte směs klasického a vanilkového cukru v několika dávkách. Přidejte mléko, rozpuštěné máslo a poté suché ingredience.
Tip: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnné troubě za občasného promíchání. Před dalším použitím ho nechte pár minut chladnout.
Těsto přelijte do formy na pečení vyložené pečicím papírem, uhlaďte ho a pečte v předehřáté troubě na 175 °C po dobu 45–50 minut.
Tip: Zda je korpus upečený, ověřte pomocí špejle.
Vnitřní část korpusu vydlabejte a vzniklý otvor navlhčete mlékem. Poté ho naplňte zkaramelizovaným kondenzovaným mlékem.
Poznámka: Vydlabaný korpus rozdrobte najemno a odložte prozatím bokem.
Na karamel vyskládejte oloupané horizontálně rozkrojené banány a připravte krém. Studenou smetanu vyšlehejte s moučkovým i vanilkovým cukrem a studeným smetanovým sýrem.
Přidejte mascarpone, banánový jogurt a do vzniklého krému vmíchejte ⅔ rozdrobeného korpusu. Krémem pokryjte celý povrch moučníku a posypte ho zbylou třetinou rozdrobeného korpusu.
Krtkův dort s karamelem na plech můžete ihned podávat. Pokud ale chcete zajistit, aby si zachoval stabilní tvar, vložte ho na 3–4 hodiny do lednice, nejlépe ho nechte chladit přes noc.
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Zdroj receptu: Торты и Кулинария Cakes & Cooking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato