Na klasické věnečky jsem zanevřela – tahle metoda je jistota, že nespadnou a chutnají ještě lépe. Můj ověřený recept

Když se řekne věneček, spousta z nás si vybaví cukrárnu a klasický zákusek s jemným krémem. Věnečky s vanilkovým krémem ale tentokrát dostávají trochu jinou podobu připravují se z odpalovaného těsta, které se nespoléhá na troubu, ale smaží se dozlatova v oleji. Výsledkem jsou zlatavé kroužky s lehce křupavým povrchem, které po rozkrojení ukrývají pořádnou vrstvu jemného vanilkového krému.
Právě smažení jim dodává trochu jiný charakter než klasickým pečeným věnečkům. Povrch je krásně zlatý a křehký, zatímco uvnitř zůstává těsto lehké a vzdušné. Vanilkový krém je jemný, voňavý a příjemně máslový, takže se s těstem dobře doplňuje a nepřebíjí jeho chuť. Věnečky navíc nemusí být jeden jako druhý, ale drobné rozdíly ve tvaru a velikosti jim naopak sluší a dávají jim vzhled poctivého domácího zákusku.
Nejlépe chutnají čerstvě naplněné a jen lehce poprášené moučkovým cukrem. Do krému se vyplatí použít kvalitní vanilku, protože právě její chuť je v jednoduché náplni dobře znát. Věnečky můžete připravit ke kávě, na rodinné posezení nebo jako trochu netradiční domácí zákusek, když máte chuť na něco jiného než klasické pečené moučníky.
Do hrnce nalijte vodu, přidejte máslo a přiveďte k varu. Jakmile se máslo rozpustí, stáhněte teplotu a za stálého míchání vsypte mouku. Směs míchejte, dokud se nespojí v hladké těsto, které se začne odlepovat od stěn hrnce.
Těsto krátce prohřejte na mírném ohni a stále míchejte, aby se dobře propařilo. Poté ho odstavte a nechte zcela vychladnout. Do vychladlého těsta postupně zašlehejte vejce, vždy jedno po druhém, až vznikne hladké a lesklé těsto.
Z pečicího papíru nastříhejte čtverce o velikosti přibližně 10 × 10 cm a lehce je potřete olejem. Těsto přendejte do cukrářského sáčku s větší tryskou a na jednotlivé čtverce nastříkejte kroužky. Snažte se vytvořit stejně velké věnečky, aby se při smažení propekly rovnoměrně.
V hlubší pánvi nebo hrnci rozehřejte dostatečné množství oleje. Věnečky vkládejte do oleje papírem nahoru a papír po chvíli opatrně stáhněte. Smažte je z obou stran dozlatova, přibližně 3–4 minuty z každé strany, poté je vyjměte a nechte okapat na papírové utěrce.
Na krém odlijte z mléka trochu do misky a rozmíchejte v něm pudinkové prášky. Zbylé mléko nalijte do hrnce, přidejte cukr a vanilku a zahřejte. Přilijte rozmíchaný pudink a za stálého míchání uvařte hustý pudink, který potom nechte úplně vychladnout.
Změklé máslo vyšlehejte do světlé a nadýchané konzistence. Vychladlý pudink postupně po lžících zašlehávejte do másla, dokud nevznikne hladký a jemný vanilkový krém. Krém by měl být dostatečně pevný, aby po naplnění z věnečků nevytékal.
Vychladlé věnečky podélně rozkrojte ostrým nožem. Spodní části naplňte vanilkovým krémem pomocí cukrářského sáčku, přiklopte horní částí a před podáváním lehce posypte moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová