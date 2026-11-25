Když na stole přistanou šálky s kávou a vedle nich bílá dortová kopule, nejhezčí okamžik přijde s prvním odkrojeným dílem. Kakaový dort se sušenými švestkami a ořechy má uvnitř nepravidelnou mozaiku. Mezi tmavými kousky korpusu prosvítá smetanový krém a v každém soustu se střídají měkké švestky s křupavými vlašskými ořechy.
Švestkovou chuť známe z povidlových buchet a koláčů, v tomhle dortu ji ale ucítíte v jednotlivých soustech. Sušené švestky mají plnou sladkou chuť, která s kakaem připomíná švestky v čokoládě. Vlašské ořechy k nim přidávají lehce nahořklou chuť a nakyslá smetana vyvažuje sladkost ovoce. Díky tomu se ke kousku dortu dobře hodí i neslazená káva.
V těstě má svou úlohu kefír. Jeho přirozená kyselost reaguje s jedlou sodou a pomáhá korpusu nakypřit. Zakysaná smetana se během odležení částečně vsákne do kakaových kousků, takže dort je druhý den vláčný i uprostřed. Dobře vychlazená kopule navíc drží tvar a na řezu vyniknou světlé linky mezi tmavými kousky.
Komu se k hořkému kakau líbí nakyslé ovoce, může část švestek nahradit dobře okapanými višněmi z kompotu. Místo vlašských ořechů se hodí i lískové, které mají po opražení výraznější vůni. Bílá kopule vypadá hezky i úplně jednoduchá. K narozeninám jí sluší pár hoblinek hořké čokolády, které napoví, co čeká uvnitř.
Troubu předehřejte na 180 °C a dno dortové formy o průměru 22–24 cm vyložte pečicím papírem. Vejce vyšlehejte s cukrem do světlé nadýchané pěny. Přilijte kefír, olej a vanilkový extrakt a krátce promíchejte.
V samostatné míse promíchejte mouku, kakao, jedlou sodu a sůl. Sypkou směs přidejte k vaječné pěně s kefírem a stěrkou ji krátce zapracujte, až v těstě zmizí suchá místa. Těsto nalijte do připravené formy a povrch lehce zarovnejte.
Korpus pečte při 180 °C přibližně 30–40 minut. Ke konci pečení zapíchněte do středu špejli a zkontrolujte, zda na ní po vytažení neulpívá syrové těsto. Upečený korpus nechte krátce zchladnout ve formě, pak ho přeneste na mřížku a nechte úplně vychladnout.
Pokud jsou švestky tvrdé, zalijte je horkou vodou a nechte 5–10 minut změknout. Pak je slijte a důkladně osušte papírovou utěrkou, aby voda nezředila krém. Švestky nakrájejte na menší kousky a vlašské ořechy nahrubo nasekejte.
Vychlazenou zakysanou smetanu rozmíchejte s 80 g moučkového cukru a podle chuti přidejte trochu vanilkového extraktu. Krém ochutnejte a podle potřeby doslaďte zbývajícím cukrem. Z vychladlého korpusu vodorovně odkrojte spodní plát silný přibližně 1,5 cm. Zbytek korpusu nakrájejte nebo natrhejte na nepravidelné kousky.
Spodní plát položte na servírovací talíř a potřete částí krému. Kousky korpusu lehce obalujte v krému a skládejte na plát, mezi ně průběžně rozdělujte švestky a ořechy. Každou další vrstvu skládejte o něco užší, až vznikne kopule. Zbylým krémem potřete povrch a dort nechte před krájením nejméně 240 minut odležet v lednici.
Tip: Dort podávejte vychlazený. Kopuli krájejte od středu na klínky tak, aby v každé porci zůstal i kousek spodního plátu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová