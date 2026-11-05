Na internetu jsem našla recept na domácí stripsy à la KFC a chutnají snad ještě líp než originál – navíc odpadá pracné smažení

Křupavé kuřecí stripsy z trouby s parmazánem se hodí přesně pro ty chvíle, kdy se vám nechce stát dlouho u sporáku, ale na obyčejný chleba se šunkou nemáte ani pomyšlení. Představte si rychlou večeři po náročném dni: z trouby se line vůně pečeného sýra, na plechu zlátnou kuřecí proužky a vedle už čeká miska s kečupem nebo oblíbeným dipem. Stačí prostřít a můžete se pustit do jídla, na které se budou těšit i děti.
Tajemství těchto stripsů spočívá v jednoduchém sýrovém obalu. Strouhaný parmazán se při pečení spojí se strouhankou a paprikou, vytvoří zlatavou krustu a dodá masu výraznější, lehce slanou chuť. Sójová omáčka zase kuře příjemně dochutí, takže nepotřebujete dlouhý seznam koření ani složitou marinádu. Oproti klasickým stripsům smaženým v oleji navíc nemusíte hlídat pánev ani řešit mastné kapky na sporáku.
Kuřecí proužky v křupavém obalu připomínají oblíbené jídlo z fastfoodu, doma si však můžete pohlídat složení i výslednou chuť. Právě kombinace jemného masa a výraznějšího sýra dělá z tohoto receptu příjemnou změnu oproti běžným řízkům. Důležité je nakrájet kuře na podobně silné proužky, aby se propekly rovnoměrně, a během pečení je zbytečně nevysušit. Kuřecí maso je hotové, jakmile uvnitř dosáhne bezpečné teploty 74 °C.
Podávejte stripsy s domácími hranolky, čerstvým zeleninovým salátem nebo jen s kouskem pečiva a miskou dipu. Kečup je sázka na jistotu, ale skvěle se hodí také česnekový jogurtový dip, který sýrovou krustu příjemně odlehčí. Pokud máte rádi výraznější chuť, přidejte do obalovací směsi trochu uzené papriky nebo špetku sušeného česneku. Parmazán můžete nahradit jiným tvrdým vyzrálým sýrem, počítejte však s tím, že se změní slanost i intenzita chuti.
Kuřecí prsa opláchněte, osušte papírovou utěrkou a nakrájejte na silnější proužky podobné velikosti. Troubu předehřejte na 180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Díky stejně silným kouskům se maso propeče rovnoměrněji a nebude se zbytečně vysušovat.
Kuřecí proužky osolte, opepřete a posypte mletou červenou paprikou podle chuti. Přidejte sójovou omáčku a olivový olej, potom vše důkladně promíchejte, aby se koření dostalo na všechny kousky masa. Vejce rozklepněte do samostatné misky a vidličkou je prošlehejte dohladka.
Parmazán nastrouhejte nahrubo a smíchejte ho se strouhankou a trochou mleté červené papriky. Směs připravte v širší misce, aby se v ní kuřecí proužky pohodlně obalovaly. Sýr dodá obalu výraznou chuť a při pečení pomůže vytvořit zlatavý povrch.
Každý kuřecí proužek nejprve namočte do rozšlehaných vajec a nechte krátce okapat. Potom ho důkladně obalte v parmazánové směsi ze všech stran a lehce ji přitiskněte k masu. Obalené proužky skládejte na připravený plech tak, aby mezi nimi zůstaly malé mezery.
Plech vložte do předehřáté trouby a stripsy pečte 12–15 minut při 180 °C. Ke konci pečení zkontrolujte největší kousek, protože doba závisí na tloušťce proužků. Kuřecí maso musí být uvnitř zcela propečené a dosáhnout teploty alespoň 74 °C. Hotové stripsy podávejte ihned, dokud je sýrový obal nejkřupavější.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová