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Na hradě Kreuzenstein u Vídně nesmíte fotit, nemají záchody a pustí vás jen do pěti místností. Zbytek je soukromý

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Pět místností za 15 eur v hotovosti, zákaz focení a toalety hledejte v restauraci naproti. Kreuzenstein u Vídně vypadá jako pohádkový hrad, a tak přesně s návštěvníky zachází.
Na hradě Kreuzenstein u Vídně nesmíte fotit, nemají záchody a pustí vás jen do pěti místností. Zbytek je soukromý

Na hradě Kreuzenstein u Vídně nesmíte fotit, nemají záchody a pustí vás jen do pěti místností. Zbytek je soukromý

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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