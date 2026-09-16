Na hradě Kreuzenstein u Vídně nesmíte fotit, nemají záchody a pustí vás jen do pěti místností. Zbytek je soukromý

Červené cedule u brány oznamují, co vás uvnitř čeká. Respektive co vás nečeká. Žádná zvířata, žádné fotoaparáty, žádné záchody. Kdo projde dál, zaplatí patnáct eur, výhradně v hotovosti, a dostane přibližně pětačtyřicet minut s průvodcem, který mluví německy. Anglicky mluvícím návštěvníkům hrad nabídne jednostránkový leták formátu A4, kde se vejde sotva polovina výkladu. Kreuzenstein nad Leobendorfem v Dolních Rakousích stojí na kopci jako dokonalá středověká kulisa. Jenže za kulisou se otevírá jen úzká štěrbina, kterou majitelé pečlivě kontrolují už přes sto let.
Pohádkový hrad, který si hrabě postavil pro sebe
Johann Nepomuk Wilczek, rakouský aristokrat, polárník a mecenáš, koupil zříceninu Kreuzenstein v 70. letech 19. století a během následujících desetiletí ji přebudoval do podoby, která měla vypadat jako autentický středověký hrad. Shromáždil přes deset tisíc exponátů (zbraně, nábytek, liturgické předměty, gotické dřevořezby) a rozmístil je po interiérech tak, aby celek působil jako právě opuštěný svět rytířů a knížat. Odborná literatura označuje výsledek jako „schauburg“: hrad určený k podívané, soukromé muzeum s pečlivě aranžovanou atmosférou.
Veřejnost sem Wilczek pozval hned po dokončení přestavby v roce 1906. Už průvodce Baedeker z roku 1913 ale popisuje vstup striktně v celou hodinu a na vstupenku. Omezený, dávkovaný přístup tedy patří k samotné DNA Kreuzensteinu. Rodina Wilczeků hrad vlastní dodnes a na
oficiálním webu pracuje s rodovou kontinuitou i s odkazem zakladatele. Pod kaplí se nachází rodinná krypta, kde odpočívá sám hrabě Wilczek a dalších třináct členů rodu. Kaple ovšem patří do soukromé části. Stejně jako věže, další sbírkové prostory a všechno, co se na prohlídkovou trasu nevešlo.
VIDEO Pět místností, a pak zavřené dveře
Prohlídka zahrnuje oficiálně vyjmenovaných pět interiérů: zbrojnici (Rüstkammer), rytířský sál (Rittersaal), knížecí pokoj (Fürstenzimmer), loveckou komnatu (Jagdkammer) a hradní kuchyni (Burgküche). Oficiální stránky přitom u výčtu používají formulaci „mimo jiné“, takže úplný seznam není veřejně potvrzen. Zbytek hradu, a ten zbytek tvoří podstatnou většinu rozlehlého areálu, zůstává za zavřenými dveřmi.
Co se za nimi skrývá? Doložitelně kaple s kryptou, bergfrit se sedmi patry a takzvanou Glöcknerstube v nejvyšším z nich, další sbírkové a provozní prostory. Úplný soupis uzavřených místností ani jejich současné využití rodina nezveřejňuje. Hrad si tak udržuje auru tajemství, která by mohla být marketingovým tahem, kdyby se majitelé o marketing zjevně starali.
Praktická realita návštěvy vypadá takto:
Vstupné: 15 € dospělý, pouze hotovost u vstupu Parkování: 2 € za vůz (od května 2026; hotovost, karta i aplikace) Prohlídka: 45–60 minut, výhradně s průvodcem, bez rezervace pro jednotlivce Jazyk: němčina; anglicky jen jednostránkový leták Focení: zakázáno v interiérech, důvod oficiálně neuveden Toalety: na hradě samotném zázemí chybí; návštěvnické reference na webu hradu odkazují na veřejné WC v restauraci naproti Drony: zakázány Zvířata: pouze malí psi v náručí
Dva dospělí v jednom autě zaplatí celkem 32 eur, tedy 16 eur na osobu. Za to dostanou necelou hodinu v pěti místnostech bez možnosti si cokoli vyfotit.
Jak Kreuzenstein obstojí vedle jiných soukromých hradů
Samotný princip vedené prohlídky a zákazu fotografování není v regionu výjimkou. Soukromý
hrad Liechtenstein jižně od Vídně funguje na podobném modelu. Jenže nabízí průvodce v němčině i angličtině, přijímá platební karty a má záchody přímo na hradě. Hrad Hardegg na moravsko-rakouské hranici v létě 2026 zpřístupňuje samostatný okruh přes rytířský sál, kapli, zimní kuchyni, skalní sklep i východní věž, a soukromé focení povoluje.
Kreuzenstein působí přísněji součtem všech omezení najednou. Žádný jednotlivý zákaz sám o sobě šokovat nemusí. Dohromady ale vytvářejí dojem, že návštěvník je tu spíš trpěn než vítán.
Filmová kulisa bez elektřiny a tekoucí vody
Paradoxně právě ta přísně střežená atmosféra přitahuje filmaře. Na Kreuzensteinu se točilo od dob Maxe Reinhardta a Michaela Curtize. Podle
katalogu AFI zde Disney natáčel Tři mušketýry v roce 1993. Hrad posloužil i jako lokace pro snímky s Nicolasem Cagem, Peterem Sellersem, Sophií Lorenovou nebo Donaldem Sutherlandem. V roce 2014 tu pak americká stanice ABC natáčela soutěžní reality show The Quest.
Producenti pořadu The Quest později popsali, že na hradě nenašli elektřinu ani tekoucí vodu a veškeré zázemí (generátory, cisterny, toalety) museli vybudovat sami. Oficiální vysvětlení, proč hrad po novodobé přestavbě postrádá moderní sítě, se nám nepodařilo dohledat. V kontextu Wilczekovy vize „autentického“ středověku to ale dává smysl jako vědomá volba: čím méně moderních zásahů, tím silnější iluze.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková