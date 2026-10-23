Na Havlíčkobrodsku je jistá změna starostů v Ledči, Přibyslavi a v Lipnici

Na Havlíčkobrodsku je jistá změna starostů v Ledči, Přibyslavi a v LipniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Havlíčkobrodsku je jistá změna starostů v Ledči, Přibyslavi a v LipniciZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 23.10.2026 09:05
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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