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Na důchody jde ročně přes 700 miliard a vláda chce další přídavky? Kde na to chce vzít, už ale neříká, sama to totiž neví

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Česká důchodová politika se řídí pravidlem, které by žádný podnikatel nepřežil: nejdřív slíbíš výdaje, a teprve potom (možná) začneš hledat, z čeho je zaplatíš.
Na důchody jde ročně přes 700 miliard a vláda chce další přídavky? Kde na to chce vzít, už ale neříká, sama to totiž neví

Na důchody jde ročně přes 700 miliard a vláda chce další přídavky? Kde na to chce vzít, už ale neříká, sama to totiž neví

Zdroj: MFCR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kontext24

Kontext24.cz přináší publicistické články, komentáře a analýzy zaměřené na domácí i zahraniční politiku, ekonomiku a společenské události. Nezaměřuje se pouze na samotné zprávy, ale především na jejich širší souvislosti, dopady a možné scénáře dalšího vývoje.Vedle aktuálních témat se věnuje také...

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