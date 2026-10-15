Na dresech měli nahá těla a bikiny. Švýcarští hokejisté dělali při rozbruslení reklamu erotickému obchodu

Sobotní večer 10. října 2026, Thomas Domenig Stadion v Churu, 932 diváků v hledišti. Podle dostupných indicií právě tady vyjeli hráči HC Sierre na předzápasové rozbruslení v soupravě, kterou švýcarský hokej jen tak nezapomene. Polovina týmu měla na sobě ženské tělo v bikinách, druhá polovina odhalený mužský trup. Nešlo o reprezentaci, ale o klub ze Sky Swiss League, druhé nejvyšší švýcarské soutěže. Šlo o promyšlenou reklamu, žádný omyl ani šatnový žert. A zatímco by se o samotném zápase mimo Švýcarsko psalo jen stěží, dresy obletěly i středoevropská média.
Bikiny, župan a píšťalka
Popis vychází z instagramového příspěvku klubu, který vložil a okomentoval slovenský ŠPORT.sk. Dresy pro první skupinu hráčů imitovaly ženské tělo ve spodním prádle či bikinách. Uprostřed visela píšťalka, boky zakrývalo něco jako župan. Druhá skupina dostala motiv svlečeného mužského těla. Loga sponzora se objevila na hrudi a na spodní části výstroje, tedy přesně tam, kam se při rozbruslení dívají kamery i fotografové.
Název obchodu dostupné texty neuvádějí. Slovenský web mluví jen o „obchodu s erotickými pomůckami“ a samotný instagramový příspěvek se nám nepodařilo načíst. Neznámé zůstávají i smluvní podmínky, výše plnění nebo to, zda něco dostali přímo hráči.
Dresy se nosily jen při rozbruslení. Do zápasu už Sierre nastoupilo v běžné soupravě.
Z 0:2 na 5:2 během jedné třetiny
Slovenský zdroj uvádí, že Sierre po rozbruslení v těchto dresech vyhrálo 5:2. Oficiální zápis SIHF k tomu nabízí jediný odpovídající nedávný zápas: EHC Chur proti HC Sierre 2:5 z 10. října. Přímé potvrzení, že se dresy objevily právě v Churu, zatím chybí, ale časová i výsledková shoda je přesvědčivá.
Sportovně přitom šlo o víc než rutinní výhru. Po dvou třetinách Sierre prohrávalo 0:2. Pak přišla třetí perioda a pět gólů v řadě: tři v přesilovce, dva do prázdné branky. Hosté se po utkání vyhoupli do čela tabulky s 23 body z osmi zápasů a skóre 50:23. Po dalších kolech je předběhl EHC Basel, Sierre má ale odehráno méně utkání.
Obrat, který by jindy byl hlavní zprávou večera, tak skončil jako poznámka pod obrázkem bikin. Pro sponzora ideální výsledek, pro trenéra méně.
Pravidla nahotu nezakazují. Hranici určuje schválení
Na první pohled by se mohlo zdát, že takové dresy musí narazit na předpisy. Reklamní řád švýcarského svazu, Werberegulativ der SIHF pro sezonu 2025/26, je ale v jádru vstřícný. Kluby mohou na výstroji nosit reklamu ve prospěch třetích stran za úplatu. Reklama je povolená i na rozbruslovacích dresech.
Podmínky jsou dvě. Za prvé musí reklamní plochy schválit SIHF, která si může vyžádat i originální dres. Za druhé reklama nesmí být urážlivá, politická, rasistická, sexistická, náboženská ani odporovat dobrým mravům. U rozbruslovací výstroje navíc platí technické detaily: číslo na zádech musí být kontrastní, nejméně 20 centimetrů vysoké a shodné s číslem na zápasovém dresu.
Provokativní motiv tedy sám o sobě porušením pravidel není. Rozhoduje, jestli ho svaz posoudí jako sexistický nebo nemravný. Kdo konkrétní design schválil, zdroje neuvádějí. Zatím není známo ani to, že by svaz zahájil disciplinární řízení nebo udělil pokutu.
V české Maxa lize by podobný nápad musel projít ředitelem soutěže. Design zvláštních edic dresů je potřeba doručit ke schválení 20 dní před utkáním a ředitel je může odmítnout. Výslovný zákaz erotické reklamy na rozbruslovacím dresu technické normy neobsahují. Podle nás by ale takový vizuál v Česku narazil spíš na opatrnost ligy a klubových partnerů než na konkrétní paragraf.
Rozbruslení jako billboard
Kuriózní dresy jsou zábavné, ale hlavně ukazují, kam se posunul trh s reklamní plochou. Zápasový dres je dávno rozprodaný, mantinely také. Rozbruslení přitom nabízí desítky minut, kdy hráči krouží před kamerami, fotografy a fanoušky s mobily. Slovenský web akci výslovně zasazuje do trendu klubů, které se snaží zpeněžit každý centimetr.
Že jde o citlivou plochu, ví i zámořská NHL. V roce 2023 komisař Gary Bettman po sporech kolem duhových dresů k večerům Pride rozhodl, že týmy už při rozbruslení nebudou nosit speciální tematické dresy. Podle něj začaly odvádět pozornost od hokeje. Vyrábět a prodávat je pro charitu mohou kluby dál. S erotickou reklamou to nemá nic společného, princip je ale stejný: z rozbruslovacího dresu se stalo médium, které umí přebít samotný hokej.
V Sierre to podle nás vyšlo přesně takhle. Sponzor získal mezinárodní pozornost, kterou by mu běžný panel u střídačky nikdy nezajistil. Klub zase riskuje, že si ho část fanoušků zapamatuje podle bikin, a ne podle obratu z 0:2. Zda se dresy objeví v prodeji, není jasné. Kategorie rozbruslovacích dresů v klubovém e-shopu je prázdná, přestože klub hrané soupravy běžně draží; například černé dresy ze sezony 2025/26 startovaly zhruba na 2 600 Kč.
Zápis z Churu bude za pár let jen řádkem ve statistikách. Fotka hokejisty s natištěným županem a píšťalkou na hrudi tak snadno nezmizí. A přesně za tu nejspíš sponzor zaplatil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka