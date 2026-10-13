Na dokončení čekal 585 let. Nejznámější český chrám získal dnešní podobu až za první republiky

Jeho věže patří k pražskému panoramatu tak samozřejmě, že si město bez nich těžko představíme. Chrám svatého Víta přitom získal dnešní podobu až v roce 1929. Od položení základního kamene tehdy uplynulo 585 let. Mezi oběma letopočty leží dlouhé přestávky i práce několika generací stavitelů.
Na jeho příběhu mě nejvíc přitahuje setkání vzdálených epoch. Pod zdánlivě jednotným gotickým vzhledem se zároveň skrývá práce lidí z doby první republiky. Při prohlídce proto stojí za to sledovat nejen výšku kleneb, ale i rozdíly mezi jednotlivými částmi.
Přečtěte si také: Podzimní prázdniny přinesou 5 dní volna: Vybrala jsem 5 hradů a zámků, kam můžete vyrazit Karel IV. tehdy ještě ani nebyl králem
Základní kámen nového chrámu položil 21. listopadu 1344 Jan Lucemburský za přítomnosti svého syna Karla, budoucího českého krále a císaře. Stavba souvisela s významnou změnou: pražské biskupství v témže roce
povýšilo na arcibiskupství. Praha tak potřebovala chrám odpovídající novému postavení. Budoucí císař Karel IV. se roku 1344 účastnil položení základního kamene katedrály po boku svého otce Jana Lucemburského. Foto: Gortyna/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Místo však mělo duchovní význam dávno před Lucemburky. Nejprve zde stála rotunda založená knížetem Václavem, později
románská bazilika. Gotická katedrála tak představuje už třetí kostel na stejném místě.
Přečtěte si také: Vlastní ho jediný rod přes 700 let: Tento český hrad odolal času i komunistům Rozestavěný chrám sloužil po staletí
Prvním stavitelem se stal
Matyáš z Arrasu, po něm převzal práci Petr Parléř. Středověcí mistři vytvořili mimo jiné chór s kaplemi, Svatováclavskou kapli a Zlatou bránu. Rozběhnutou stavbu však roku 1419 přerušily husitské války. Chrám zůstal po dlouhá staletí nedokončený.
To ovšem neznamenalo, že přestal sloužit. Probíhaly tu bohoslužby i královské korunovace. Ještě v roce 1836 zde přijal českou korunu Ferdinand V. Nedostavěná katedrála tedy dál patřila
k nejvýznamnějším místům země.
Nešlo o nepřetržitou práci na jednom staveništi, ale o dlouhý příběh výstavby, přerušení, oprav a pozdější dostavby.
Průčelí pamatuje méně, než se zdá
Zásadní obrat přineslo 19. století. Roku 1859 vznikla
Jednota pro dostavění chrámu svatého Víta. Na obnově a dokončení se postupně podíleli Josef Kranner, Josef Mocker a Kamil Hilbert. Západní část s dvojicí štíhlých věží pochází právě z novodobé etapy. Hlavní loď chrámu svatého Víta vznikla až při novodobé dostavbě. Její podoba navazuje na gotické dílo středověkých stavitelů. Foto: Googling / Google Maps
Rok 1929 završil dostavbu, úpravy interiéru však pokračovaly i později. Katedrála tak spojuje
středověkou gotiku s novogotikou i mladší uměleckou výzdobou. Tři detaily, u kterých bych se zastavila Svatováclavská kaple: Její stěny zdobí drahé kameny a malby. Uchovává také hrob svatého Václava. Mozaika Zlaté brány: Ve výjevu Posledního soudu najdete i Karla IV. a jeho manželku Alžbětu Pomořanskou. Barevná okna: Na novodobých vitrážích se podíleli například Alfons Mucha, Max Švabinský a František Kysela.
Pokud vás oslovuje umění spojené s postavou Karla IV., další inspiraci nabídne
kaple svatého Kříže na Karlštejně. Za dalším příběhem českých památek můžete vyrazit také na hrad Český Šternberk. Kaple svatého Kříže na Karlštejně je dalším místem spojeným s Karlem IV. Její bohatá výzdoba láká k výletu za uměním lucemburské doby. Foto: oleksandr shamray / Google Maps Co vědět před návštěvou
Jak zní celý název chrámu svatého Víta?
Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Zkrácené označení chrám svatého Víta je běžně používané.
Mohu při prohlídce vidět korunovační klenoty?
Nejsou běžnou součástí prohlídky. Korunní komora, kde se uchovávají, navazuje na Svatováclavskou kapli.
Je turistický vstup zdarma?
Podle aktuálního upozornění Pražského hradu zůstává bezplatná část kvůli stavebním pracím uzavřená. Pro turistickou návštěvu je potřeba platná okruhová vstupenka. Před cestou bych proto zkontrolovala oficiální informace o katedrále.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, hrad.cz, katedralasvatehovita.cz, prague.eu