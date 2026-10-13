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Na dokončení čekal 585 let. Nejznámější český chrám získal dnešní podobu až za první republiky

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Jeho věže patří k pražskému panoramatu tak samozřejmě, že si město bez nich těžko představíme. Chrám svatého Víta přitom získal dnešní podobu až v roce 1929. Od položení základního kamene tehdy uplynulo 585 let. Mezi oběma letopočty leží dlouhé přestávky i práce několika generací stavitelů.
Na dokončení čekal 585 let. Nejznámější český chrám získal dnešní podobu až za první republiky

Na dokončení čekal 585 let. Nejznámější český chrám získal dnešní podobu až za první republiky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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