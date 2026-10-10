Na dně Atlantiku leží pohoří dlouhé jako rovník. Sonar ho zachytil jako tečky na papíře, ale jejich význam rozpoznala žena, kterou k výzkumu nepustili

Rok 1952, Lamont Geological Observatory při Kolumbijské univerzitě. Na pracovní desce leží dlouhé pásy papíru posázené značkami a sloupce čísel z echolotu lodi, která brázdila severní Atlantik. Muži z posádky měřili, zatímco dvaatřicetiletá geoložka a matematička Marie Tharp kreslila. Profil za profilem. Uprostřed každého z nich se opakoval stejný detail: hluboký zářez ve tvaru písmene V, sevřený vysokými hřebeny. Kdo by zahlédl jen jeden profil, mohl by zářez považovat za náhodnou prohlubeň. Tharp ale měla před sebou šest souběžných tras a v každé z nich našla tutéž rýhu. Z rozptýlených bodů tak vystoupil tvar, který do té doby nikdo nespatřil: obrovské horské pásmo s příkopem v ose, pokračující hluboko za okraj papíru.
Tečky ze sonaru, z nichž vyrostly podmořské hory
Princip, jímž se tehdy dno sondovalo, byl prostý. Echolot vyslal ke dnu zvukový impulz, počkal na ozvěnu a z doby návratu se dopočítala hloubka. Tharp ve své vzpomínce, kterou dnes zveřejňuje
Woods Hole Oceanographic Institution, popisuje, jak se hrot zapisovače posouval po zhruba desetcentimetrovém pásu papíru. Jakmile se ozvěna vrátila, vypálila do něj elektrická jiskra drobnou značku.
Každá taková tečka představovala jedinou hloubku v jediném místě pod trasou lodi. Nic víc. Teprve ruční převod tisíců čísel do souvislých řezů dnem z nich udělal krajinu. A teprve srovnání mnoha řezů vedle sebe prozradilo, že vyvýšeniny na sebe navazují a vytvářejí hřbet.
Že se pod Atlantikem něco zvedá, se tušilo už dávno. Americký námořní důstojník Matthew Fontaine Maury z přibližně dvou set měření olovnicí zakreslil v roce 1854 v severním Atlantiku plošinu. Britská výprava lodi Challenger o dvě desetiletí později zaznamenala široké vyvýšení. Měřením však chyběla hustota, oceánografie se upínala spíš k proudům a vlastnostem vody a rozbory pak přerušila druhá světová válka. Oceán zůstával v představách lidí modrou plochou. Teprve Tharp dokázala body převést do tvaru, který věda nemohla dál přehlížet.
Ironií je, že sama k měření přispět nesměla. Podle Kongresové knihovny absolvoval její kolega Bruce Heezen na výzkumné lodi Vema třiatřicet plaveb bez ní, protože ženy tehdy na palubu nesměly. Tharp se do hloubek oceánu dívala výhradně očima mužské posádky, přes papír a čísla.
Riftové údolí, které Heezen smetl ze stolu jako „holčičí řeči“
Když Tharp Heezenovi ukázala zářez táhnoucí se osou hřbetu, reakce byla chladná. Údolí podle ní mohlo znamenat jediné: dno se v tomto místě rozestupuje. Taková interpretace ale až nebezpečně připomínala teorii kontinentálního driftu, kterou Alfred Wegener předložil v roce 1912 a kterou většina geologů tehdy odmítala. Wegenerovi totiž chyběl přesvědčivý mechanismus, jenž by vysvětlil, co světadíly pohání.
„To nemůže být. Vypadá to až příliš jako kontinentální drift,“ citovala Tharp později Heezenova slova. Její závěr odbyl jako „holčičí řeči“. Smithsonian Magazine dodává, že když Heezen v roce 1956 zjištění oznámil veřejnosti, připsal si zásluhy a Tharp zůstala ve stínu.
Ona přesto pokračovala. Kreslila, ověřovala, hledala stejnou strukturu v dalších datech. O desítky let později napsala, že většinu kariéry strávila v pozadí, ale zášť necítila. Tahle zdrženlivost podle nás dodává příběhu zvláštní sílu: žena, která zmapovala skrytou páteř planety, o sobě mluvila skoro omluvně.
VIDEO Zemětřesení na světelném stole: důkaz, kterému nešlo odporovat
Rozhodující okamžik přišel z nečekaného směru. V téže laboratoři pracoval Howard Foster, který ručně zakresloval epicentra podmořských zemětřesení. Desítky tisíc bodů ve stejném měřítku, jaké používala Tharp. Kolem poloviny roku 1953 položili obě mapy přes sebe na prosvětlený stůl.
Epicentra se seřadila přesně podél riftového údolí uprostřed hřbetu.
Shoda vyvrátila podezření, že jde o kreslířský omyl či náhodný profil. Údolí se ukázalo jako aktivní geologická hranice, místo, kde se Země hýbe. Heezen ustoupil. Když se navíc stejná struktura vynořila i v dalších oblastech, bylo zřejmé, že atlantický hřbet představuje jen kus mnohem rozsáhlejšího celku.
Z dnešního pohledu lze celou cestu poskládat do řetězce:
sonarové záznamy: tisíce jednotlivých hloubek pod trasami lodí, ručně kreslené profily: opakující se zářez ve tvaru V, mapa zemětřesení: epicentra kopírují osu údolí, globální síť hřbetů: struktura pokračuje dalšími oceány, desková tektonika: hřbety jako švy, kde vzniká nové oceánské dno a desky se rozestupují.
Americký úřad NOAA dnes středooceánské hřbety popisuje právě jako divergentní hranice. Středoatlantský hřbet se rozevírá rychlostí zhruba 2 až 5 centimetrů ročně a jeho riftové údolí se hloubkou i šířkou přirovnává ke Grand Canyonu. Wegener tušil, že se kontinenty stěhují. Tharp ukázala, kde se to děje.
Pohoří delší než rovník a mapa, která obletěla svět
Měřítko objevu vynikne teprve s čísly. Podle
NOAA Ocean Service dosahuje soustava středooceánských hřbetů délky přibližně 65 000 kilometrů a tvoří nejdelší horský systém na Zemi. Rovník měří asi 40 075 kilometrů. Podmořské pásmo, jehož nejvýraznějším článkem je právě hřbet pod Atlantikem, by tak planetu obtočilo a ještě by zbylo na další kus cesty. Ve srovnání s ním působí Himálaj jako krátká epizoda.
Cesta k obrazu celé soustavy trvala čtvrt století. V roce 1957 vyšla mapa severního Atlantiku, o čtyři roky později jižního, v roce 1964 přibyl Indický oceán. Tharp s Heezenem zvolili formu fyziografických diagramů, tedy plasticky ilustrovaných map. Podrobné vrstevnicové mapy dna totiž americké námořnictvo drželo v utajení, kdežto kresba umožnila ukázat reliéf široké veřejnosti. Kde lodní trasy chyběly, sáhla Tharp po kvalifikovaných odhadech a extrapolovala trendy, což sama otevřeně přiznávala.
Pochybovači postupně ubývali. Jacques Cousteau riftovému údolí zprvu nevěřil, a tak přes Atlantik vlekl po dně kameru na saních. Natočil černé útesy v modré vodě přesně tam, kde je Tharp zakreslila, a záběry přesvědčily další publikum.
Pracovní poměry přitom zůstávaly krkolomné. Kvůli sporu mezi ředitelem Lamontu Mauricem Ewingem a Heezenem přišla Tharp o místo. Heezena propustit nešlo, měl definitivu. Ona pak mapovala z domova a plat jí zajišťovaly granty, které Heezen získával od námořnictva.
Vrchol přišel v roce 1977 s mapou World Ocean Floor, kterou namaloval rakouský malíř Heinrich Berann. Heezen se jejího vydání nedočkal; zemřel na výzkumné plavbě o několik měsíců dřív. Kongresová knihovna dnes mapu řadí mezi kartografické milníky a sbírka Heezen-Tharp v jejích fondech čítá kolem 40 000 položek. Přišla i ocenění: Hubbardova medaile v roce 1978, cena Society of Women Geographers v roce 1996, o rok později zařazení mezi nejvýznamnější kartografy 20. století. Podrobnosti shrnuje bulletin
Kongresové knihovny. Knihovna ji přirovnává k takzvaným harvardským počítačkám, tedy ženám, které ručně zpracovávaly astronomická data: i Tharp vynikala ve vizualizaci dat v době, kdy ještě neexistovaly počítače.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková