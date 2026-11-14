Na displeji plus, na trávě led. U ranních mrazíků rozhoduje i výška měření

Ranní mrazíky mohou zasáhnout záhon, i když je noční předpověď nad nulou. Zvlášť za jasné a klidné noci bývá těsně u země chladněji. Muškáty proto schovejte už večer, citlivé rostliny v záhonu přikryjte textilií na ochranu proti mrazu.
Večer ukazuje předpověď pár stupňů nad nulou. Truhlík zůstane na terase, protože co by se mu při plusové teplotě mohlo stát? Ráno jsou ale stébla trávy bílá. Když se to stane, předpověď se nutně nespletla. Záleží na tom, v jaké výšce se teplota měří.
Proč může být u země pod nulou, i když předpověď hlásí plus
ČHMÚ běžně předpovídá teplotu vzduchu ve výšce dvou metrů. Přízemní minimum se naopak zjišťuje pět centimetrů nad zemí. Za jasné noci se povrch ochlazuje vyzařováním tepla. Když vítr skoro nefouká a vrstvy vzduchu se málo mísí, může být těsně nad zemí výrazně chladněji než o kus výš.
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Porovnali jsme dvě řady nočních minim z Doksan za říjen a listopad 2025:
teplotu ve dvou metrech a teplotu pět centimetrů nad zemí. Z 58 nocí s použitelnými údaji bylo 13 takových, kdy ve dvou metrech zůstalo nad nulou, ale u země mrzlo. Tři noci s odhadnutými hodnotami jsme vynechali. Zdroj měření: ČHMÚ, CC BY 4.0; vlastní porovnání.
V noci na 14. října klesla teplota ve dvou metrech na +2,5 °C a u země na −2,1 °C. V noci na 6. listopadu bylo ve dvou metrech podobných +2,3 °C a u země zůstalo +1,1 °C. Z plusového čísla tedy nejde pokaždé odečíst stejný počet stupňů. A měření z Doksan neříká, kolik bude u vašeho plotu.
Začněte u truhlíků a u nejnižšího záhonu
Když má být v noci jasno, vítr má zeslábnout a teplota se má blížit nule, obejděte zahradu ještě za světla.
Studený vzduch se na svahu stahuje dolů a může se držet před překážkou. Jestli tedy máte záhon v prohlubni nebo v dolní části svahu u plného plotu, zkontrolujte ho dřív než záhon nahoře.
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Muškáty v přenosných nádobách odneste na světlé místo, kde nemrzne.
Královská zahradnická společnost doporučuje přenést je do úkrytu před prvním podzimním mrazem. Pokud se mají chladné noci opakovat, můžete je tam rovnou nechat přezimovat. Podrobněji jsme popsali, jak přezimovat muškáty a další balkonovky. Muškáty v nádobách přeneste ještě před mrazem na světlé místo, kde nemrzne. W.carter / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Textilii přichyťte k zemi, zimní pórek může zůstat
Rostlinám, které nepřenesete, může při slabém mrazu pomoct ochranná netkaná textilie. Natáhněte ji přes záhon až k zemi a
okraje přichyťte nebo zatěžkejte kameny, aby ji vítr nenadzvedl. Jemná síťka proti hmyzu nemusí před mrazem chránit. Vybírejte textilii určenou proti mrazu. Při déle trvajícím mrazu samotná textilie nemusí stačit. Před mrazivou nocí stáhněte okraje ochranné textilie až k zemi a upevněte je, aby je vítr nezvedl. Schlaghecken Josef / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Textilie se může hodit třeba nad špenát z
druhého výsevu pro podzimní sklizeň. Podle zahradnické poradny Minnesotské univerzity pomáhá středně silná textilie prodloužit sklizeň zeleniny, která snáší chlad. Když se po mrazivém ránu udělá slunečno a oteplí se, kryt pootevřete, aby se pod ním nehromadilo teplo.
Otužilou zimní odrůdu pórku můžete podle
pěstitelského návodu RHS nechat v záhonu a sklízet postupně. Pokud si nejste jistí odrůdou, podívejte se na sáček od osiva. Letní a zimní odrůdy se liší odolností, takže stejná rada neplatí pro každý pórek.