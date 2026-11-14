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Na displeji plus, na trávě led. U ranních mrazíků rozhoduje i výška měření

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U země může mrznout, i když předpověď hlásí plus. Příklad z Doksan ukazuje proč. Poradíme, kdy přenést muškáty a jak zakrýt záhon.
Detail zelených stébel trávy pokrytých ledovými krystalky

Detail zelených stébel trávy pokrytých ledovými krystalky

Zdroj: Eliška Jindříšková / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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